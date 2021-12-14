© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ο Dr. Sucharit Bhakdi - Δραματικό κάλεσμα στον κόσμο ...
Follow
7
Share
Report
101 views • December 14, 2021
Δραματικό κάλεσμα στον κόσμο! Αφιερωμένο σε κάθε δικαστή και εισαγγελέα, σε κάθε γιατρό, σε κάθε δημοσιογράφο, σε κάθε ιερωμένο...
Στην εποχή του σκοταδισμού και της απανθρωπιάς, ένα τόσο μοναδικό παράδειγμα ΑΝΘΡΩΠΟΥ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, σπανίζει και αποτελεί δυνατό φως στα σκοτάδια που ζούμε.
Ένας φωτεινός ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ένας κορυφαίος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ένα ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΨΥΧΗΣ.
Στην εποχή του σκοταδισμού και της απανθρωπιάς, ένα τόσο μοναδικό παράδειγμα ΑΝΘΡΩΠΟΥ, σπανίζει και αποτελεί δυνατό φως στα σκοτάδια που ζούμε.
Το δραματικό του κάλεσμα προς την ανθρωπότητα και τα δάκρυά του, ας γίνουν οδηγός μας για να βγούμε από τον λαβύρινθο του Μινώταυρου.
Ας γίνουν ο σωτήριος σύγχρονος μίτος της Αριάδνης, που στις μέρες μας λέγεται Sucharit Bhakdi.
Είναι το ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΤΟΛΜΗ, που του δίνουν τεράστια ΑΞΙΑ.
Ας υποκλιθούμε στο μεγαλείο της ψυχής του, ευχόμενοι να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τους, δικαστές, εισαγγελείς,γιατροί, δημοσιογράφοι, ιερωμένοι.
Αν αυτοί λάβουν το μήνυμα του Sucharit Bhakdi, ο εφιάλτης που ετοιμάζουν οι πολιτικοί για την ανθρωπότητα, θα λάβει τέλος.
Καλλιόπη Σουφλή
https://attikanea.info/%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CE%91%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8C-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF/
Στην εποχή του σκοταδισμού και της απανθρωπιάς, ένα τόσο μοναδικό παράδειγμα ΑΝΘΡΩΠΟΥ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, σπανίζει και αποτελεί δυνατό φως στα σκοτάδια που ζούμε.
Ένας φωτεινός ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ένας κορυφαίος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ένα ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΨΥΧΗΣ.
Στην εποχή του σκοταδισμού και της απανθρωπιάς, ένα τόσο μοναδικό παράδειγμα ΑΝΘΡΩΠΟΥ, σπανίζει και αποτελεί δυνατό φως στα σκοτάδια που ζούμε.
Το δραματικό του κάλεσμα προς την ανθρωπότητα και τα δάκρυά του, ας γίνουν οδηγός μας για να βγούμε από τον λαβύρινθο του Μινώταυρου.
Ας γίνουν ο σωτήριος σύγχρονος μίτος της Αριάδνης, που στις μέρες μας λέγεται Sucharit Bhakdi.
Είναι το ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΤΟΛΜΗ, που του δίνουν τεράστια ΑΞΙΑ.
Ας υποκλιθούμε στο μεγαλείο της ψυχής του, ευχόμενοι να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τους, δικαστές, εισαγγελείς,γιατροί, δημοσιογράφοι, ιερωμένοι.
Αν αυτοί λάβουν το μήνυμα του Sucharit Bhakdi, ο εφιάλτης που ετοιμάζουν οι πολιτικοί για την ανθρωπότητα, θα λάβει τέλος.
Καλλιόπη Σουφλή
https://attikanea.info/%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CE%91%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8C-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.