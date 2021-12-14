ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ο Dr. Sucharit Bhakdi - Δραματικό κάλεσμα στον κόσμο ...

Δραματικό κάλεσμα στον κόσμο! Αφιερωμένο σε κάθε δικαστή και εισαγγελέα, σε κάθε γιατρό, σε κάθε δημοσιογράφο, σε κάθε ιερωμένο...Στην εποχή του σκοταδισμού και της απανθρωπιάς, ένα τόσο μοναδικό παράδειγμα ΑΝΘΡΩΠΟΥ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, σπανίζει και αποτελεί δυνατό φως στα σκοτάδια που ζούμε.Ένας φωτεινός ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ένας κορυφαίος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ένα ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΨΥΧΗΣ.Στην εποχή του σκοταδισμού και της απανθρωπιάς, ένα τόσο μοναδικό παράδειγμα ΑΝΘΡΩΠΟΥ, σπανίζει και αποτελεί δυνατό φως στα σκοτάδια που ζούμε.Το δραματικό του κάλεσμα προς την ανθρωπότητα και τα δάκρυά του, ας γίνουν οδηγός μας για να βγούμε από τον λαβύρινθο του Μινώταυρου.Ας γίνουν ο σωτήριος σύγχρονος μίτος της Αριάδνης, που στις μέρες μας λέγεται Sucharit Bhakdi.Είναι το ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΤΟΛΜΗ, που του δίνουν τεράστια ΑΞΙΑ.Ας υποκλιθούμε στο μεγαλείο της ψυχής του, ευχόμενοι να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τους, δικαστές, εισαγγελείς,γιατροί, δημοσιογράφοι, ιερωμένοι.Αν αυτοί λάβουν το μήνυμα του Sucharit Bhakdi, ο εφιάλτης που ετοιμάζουν οι πολιτικοί για την ανθρωπότητα, θα λάβει τέλος.Καλλιόπη Σουφλή