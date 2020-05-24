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SPRZĄTANIE SYSTEMU- Siła Civitas. 23 maja 2020
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48 views • May 24, 2020
"Lepiej być pełnym przemocy, niż tchórzem, albowiem w obliczu niesprawiedliwości, opór jest pierwszym nakazem."
~ Mahatma Ghandi
Paweł Bednarz na Prezydenta fb: https://www.facebook.com/Pawe%C5%82-B...
„Od dyktatury do demokracji. Drogi do wolności” Gene Sharp
https://fundacjawip.files.wordpress.c...
Uczennica Gene Sharpa, Jamila Raquib (polskie napisy): The secret to effective nonviolent resistance | Jamila Raqib: https://www.youtube.com/watch?v=OIpgr...
Fighting with non-violence | Scilla Elworthy (polskie napisy): https://www.youtube.com/watch?v=mk3K_...
DAROWIZNY na działania edukacyjne i publikację książek (Książka o Dewach Mistrzowskich Kryształów już przetłumaczona! zbieramy na drukarnię!): PayPal na www.samoswiadomi.pl http://xn--samowiadomi-hfc.pl/ksiazki/
~ Mahatma Ghandi
Paweł Bednarz na Prezydenta fb: https://www.facebook.com/Pawe%C5%82-B...
„Od dyktatury do demokracji. Drogi do wolności” Gene Sharp
https://fundacjawip.files.wordpress.c...
Uczennica Gene Sharpa, Jamila Raquib (polskie napisy): The secret to effective nonviolent resistance | Jamila Raqib: https://www.youtube.com/watch?v=OIpgr...
Fighting with non-violence | Scilla Elworthy (polskie napisy): https://www.youtube.com/watch?v=mk3K_...
DAROWIZNY na działania edukacyjne i publikację książek (Książka o Dewach Mistrzowskich Kryształów już przetłumaczona! zbieramy na drukarnię!): PayPal na www.samoswiadomi.pl http://xn--samowiadomi-hfc.pl/ksiazki/
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