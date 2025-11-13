BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
IA PARA LOS BUENOS - destacado de la entrevista 2
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
6 views • 1 day ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home


Brian Festa presentó a Mike Adams, fundador de Brighteon.ai, para hablar sobre herramientas de inteligencia artificial enfocadas en la libertad de salud. Adams mostró la base de datos Brighteon Vaccine Forensics, que ofrece información exhaustiva e imparcial sobre la seguridad y eficacia de las vacunas, en contraste con fuentes convencionales como Google.

La base de datos fue entrenada con más de 10,000 libros y millones de páginas de contenido, brindando análisis detallados sobre diversos temas de salud, incluyendo tratamientos naturales para enfermedades como el cáncer. Adams también anunció nuevas funciones próximas, como un generador gratuito de libros y un nuevo modelo de IA previsto para lanzarse en enero.

Keywords
vacunasverdadinteligencia artificialialibertad de informacion
