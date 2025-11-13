IA PARA LOS BUENOS - destacado de la entrevista 2

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Brian Festa presentó a Mike Adams, fundador de Brighteon.ai, para hablar sobre herramientas de inteligencia artificial enfocadas en la libertad de salud. Adams mostró la base de datos Brighteon Vaccine Forensics, que ofrece información exhaustiva e imparcial sobre la seguridad y eficacia de las vacunas, en contraste con fuentes convencionales como Google.
La base de datos fue entrenada con más de 10,000 libros y millones de páginas de contenido, brindando análisis detallados sobre diversos temas de salud, incluyendo tratamientos naturales para enfermedades como el cáncer. Adams también anunció nuevas funciones próximas, como un generador gratuito de libros y un nuevo modelo de IA previsto para lanzarse en enero.