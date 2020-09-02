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Action en justice en tant que citoyenne - Ema Krusi
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14 views • September 02, 2020
1er septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=U3zBOKP-KbE
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
🌺 Tout d'abord, je voulais vous remercier tous pour votre mobilisation et votre soutien suite à l'appel que j'ai fait le vendredi 21 août sur ma chaîne youtube.
Vous savez quoi ? vos messages m'ont mis les larmes aux yeux. Vos témoignages si touchants, vos mots si prenants. Nous sommes unis dans ce combat. Nous sommes mobilisés pour notre liberté, nos droits fondamentaux et notre responsabilité pour les générations futures.
MERCI 🙏
▶️ Voici ce que j'ai fait en parallèle en tant que citoyenne:
Dans cette vidéo, je vous explique le recours abstrait que j'ai déposé en tant que citoyenne genevoise par rapport au décret du 24 juillet 2020 du canton de Genève (entre autre, port du masque obligatoire dans les commerces).
Mon recours se questionne sur la proportionnalité des mesures actuelles et l'atteinte aux droits fondamentaux entre autre. Il se demande aussi si la gestion de la crise actuelle est due à une réalité sanitaire ou à un angle politique sans fondements suffisants.
▶️ Lien études masques https://emakrusi.com/liens-utiles/
⚡️SOCIAL MEDIAS EMA KRUSI⚡️
✅Facebook Page https://www.facebook.com/Ema-Krusi-113066233774014
✅Facebook Profil Privé https://www.facebook.com/emakrusi
✅Instagram: https://www.instagram.com/emakrusi/
✅Twitter https://twitter.com/EmaKrusi
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Vous savez quoi ? vos messages m'ont mis les larmes aux yeux. Vos témoignages si touchants, vos mots si prenants. Nous sommes unis dans ce combat. Nous sommes mobilisés pour notre liberté, nos droits fondamentaux et notre responsabilité pour les générations futures.
MERCI 🙏
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Mon recours se questionne sur la proportionnalité des mesures actuelles et l'atteinte aux droits fondamentaux entre autre. Il se demande aussi si la gestion de la crise actuelle est due à une réalité sanitaire ou à un angle politique sans fondements suffisants.
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