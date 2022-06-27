© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dr Zev Zelenko - The Voice of Truth
Ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει άνοια. Και σαφώς έχει μια μορφή άνοιας και μια παραλλαγή της νόσου του Πάρκινσον. Άρα δεν διοικεί την κυβέρνηση και όποιος είναι τον χρησιμοποιεί ως μαριονέτα.
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΑΣ ΤΟ ΞΑΝΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΓΚΥΡΟ ΓΙΑΤΡΟ !
Δείτε ολόκληρο το βίντεο εδώ:
https://rumble.com/vpk7a1-the-voice-of-truth.html
-----------------------
Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:
1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND
2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/
3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND
4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND