Η ΘΛΙΒΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑ: "Γιατί εγκατέλειψαν την κόρη μου;"

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22 Φεβ 2022 | Ιταλία - Rete 4 (Fuori dal Coro) - Εμβόλια και ανεπιθύμητες ενέργειες: "Γιατί εγκατέλειψαν την κόρη μου;" Η θλιβερή ιστορία της Τζούλια που μην αντέχοντας τις παρενέργειες και την εγκατάληψη από την πολιτεία αυτοκτόνησε. Τα πολλά γιατί της μάνας που έμεινε πίσω...
Πηγή: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro/puntata-del-22-febbraio_F311546601000701
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