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Silvano Trotta - VACCIN À TOUT PRIX !
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3 views • June 15, 2020
Import YT 15 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=RsxzRKPKJa0
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
On veut à tout prix nous faire accepter le soit-disant futur vaccin !
Sources :
https://www.konbini.com/fr/tendances-2/medecins-du-monde-campagne-choc-censure-prix-medicaments
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/presse/2016/06/13/medecins-du-monde-devoile-une-campagne-choc-pour-denoncer-le-prix-des-medicaments
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-france-lallemagne-litalie-et-les-pays-bas-precommandent-plus-de-300-millions-de-vaccins_4007141.html?
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes-societe-sante/deux-medecins-qui-ont-soigne-et-gueri-leurs-patients-covid-sont
https://www.youtube.com/watch?v=vrjmY_ffgAg
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-ce-que-l-on-sait-de-la-precommande-de-vaccins-signee-entre-le-laboratoire-astrazeneca-la-france-et-trois-partenaires-de-l-ue_4007933.html
https://association-victimes-coronavirus-france.org/trouver-un-vaccin-pour-une-maladie-non-immunisante-cest-un-defi-idiot-raoult/
https://www.egora.fr/actus-pro/deontologie/44557-inedit-un-medecin-sanctionne-par-l-ordre-pour-n-avoir-pas-declare-ses
https://www.ilmessaggero.it/salute/il_premio_nobel_beutler_non_ci_sara_una_seconda_ondata_del_virus_il_vaccino_solo_a_inizio_2021-5281923.html
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
On veut à tout prix nous faire accepter le soit-disant futur vaccin !
Sources :
https://www.konbini.com/fr/tendances-2/medecins-du-monde-campagne-choc-censure-prix-medicaments
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/presse/2016/06/13/medecins-du-monde-devoile-une-campagne-choc-pour-denoncer-le-prix-des-medicaments
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-france-lallemagne-litalie-et-les-pays-bas-precommandent-plus-de-300-millions-de-vaccins_4007141.html?
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes-societe-sante/deux-medecins-qui-ont-soigne-et-gueri-leurs-patients-covid-sont
https://www.youtube.com/watch?v=vrjmY_ffgAg
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-ce-que-l-on-sait-de-la-precommande-de-vaccins-signee-entre-le-laboratoire-astrazeneca-la-france-et-trois-partenaires-de-l-ue_4007933.html
https://association-victimes-coronavirus-france.org/trouver-un-vaccin-pour-une-maladie-non-immunisante-cest-un-defi-idiot-raoult/
https://www.egora.fr/actus-pro/deontologie/44557-inedit-un-medecin-sanctionne-par-l-ordre-pour-n-avoir-pas-declare-ses
https://www.ilmessaggero.it/salute/il_premio_nobel_beutler_non_ci_sara_una_seconda_ondata_del_virus_il_vaccino_solo_a_inizio_2021-5281923.html
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