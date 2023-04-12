Boycott Anheuser-Busch Beers

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Go Woke Go Broke. Here's the list of Anheuser-Busch Beers to never drink again.
Budweiser
Bud Light
Kona Brewing Co.
Michelob Ultra
Stella Artios
Estrella Jalisco
Busch Beer
Natural Light
Land Shark Lager
Presidente Beer
Hoegaarden
Shock Top
Source: https://www.anheuser-busch.com/brands
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