Audycja Wiadomości PrisonPlanet.pl. Problematyka zrównoważonego rozwoju.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Audycja Wiadomości PrisonPlanet.pl. Problematyka zrównoważonego rozwoju.
Follow
0
Download MP3
Share
Report
2304 views • November 08, 2020
W audycji m.in. dyskutujemy o nowym wyłaniającym się systemie ekonomicznym opartym na zasobach naturalnych. Będziemy omawiać trendy jakie będą dominowały na rynku pracy i jakie kierunki studiów obrać aby dostać pracę. Będziemy mówić również o tym co w przyszłości będzie najlepszą inwestycją. Wiemy, że obecnie w fazie przejściowej i kurczącym się rynku istnieją tzw safe haven w postaci fizycznej takie jak metale szlachetne srebro i złoto. Co jednak będzie inwestycją przyszłości? Czy kurcząca się gospodarka i załamanie ekonomiczne prowadzi do nowego systemu? Jak kształtować będą się ceny produktów, żywności, surowców, energii, uwzględniając nowy podatek od CO2. Jak wyglądać będą ceny energii w Polsce i od czego zależy wzrastająca cena prądu? Jak wpłynie redukcja gazów cieplarnianych na ceny energii? Jak potencjalnie według polityki zrównoważonego rozwoju będzie wyglądać rolnictwo, życie w miastach i przyszłe społeczeństwo. Plus inne wątki zapraszamy do audycji.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.