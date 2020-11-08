Audycja Wiadomości PrisonPlanet.pl. Problematyka zrównoważonego rozwoju.

W audycji m.in. dyskutujemy o nowym wyłaniającym się systemie ekonomicznym opartym na zasobach naturalnych. Będziemy omawiać trendy jakie będą dominowały na rynku pracy i jakie kierunki studiów obrać aby dostać pracę. Będziemy mówić również o tym co w przyszłości będzie najlepszą inwestycją. Wiemy, że obecnie w fazie przejściowej i kurczącym się rynku istnieją tzw safe haven w postaci fizycznej takie jak metale szlachetne srebro i złoto. Co jednak będzie inwestycją przyszłości? Czy kurcząca się gospodarka i załamanie ekonomiczne prowadzi do nowego systemu? Jak kształtować będą się ceny produktów, żywności, surowców, energii, uwzględniając nowy podatek od CO2. Jak wyglądać będą ceny energii w Polsce i od czego zależy wzrastająca cena prądu? Jak wpłynie redukcja gazów cieplarnianych na ceny energii? Jak potencjalnie według polityki zrównoważonego rozwoju będzie wyglądać rolnictwo, życie w miastach i przyszłe społeczeństwo. Plus inne wątki zapraszamy do audycji.