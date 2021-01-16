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Фильм "Правда о ГМО". Часть 1
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162 views • January 16, 2021
МедАльтернатива.инфо представляет русский перевод 1-й части нового многосерийного фильма “Правда о ГМО” (GMOs Revealed). Авторы фильма проехали тысячи километров, чтобы встретиться с ведущими экспертами в вопросах ГМО, записать их интервью на видео и поделиться этой информацией со зрителями. На протяжении девяти серий вам предстоит встретиться с этими экспертами, которые всё глубже и глубже раскроят заявленную тему, и то, что вы узнаете, поможет вам изменить свою жизнь и жизнь ваших близких.
Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Если вам понравилось это видео, поддержите перевод новых серий фильма "ПРАВДА О ГМО". Сделать это можно, переведя любую посильную для вас сумму через одну из систем платежей, предложенных по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-gmo-1/
Краткое содержание серии:
Первый эксперт – доктор Зак Буш (Zach Bush), врач, исследователь и руководитель собственного центра оздоровления, расскажет о предыстории создания ГМО и глифосата – гербицида, который неразрывно связан с генно-модифицированными культурами, поскольку они целенаравленно проектировались устойчивыми к этому гербициду. Вы узнаете, что у истоков ГМО-индустрии стояла химическая промышленность, которая изначально производила ядохимикаты для военных целей, а впоследствии переориентировалась на сельское хозяйство. Производители заявляют, что цель создания ГМО – искоренение голода на планете. Звучит красиво и благородно. Но, как вы уже наверно знаете (особенно, если знакомы с нашим проектом), истинные цели большого бизнеса, как правило, не связаны с реальным благом для общества. Все их благие посылы предназначены для того, чтобы усыпить бдительность общества, с целью продвинуть какую-нибудь очередную вредную гадость и заработать на этом баснословные прибыли, невзирая на ущерб, причиняемый здоровью людей и биосфере планеты.
Второй эксперт – Вани Хари (Vani Hari), автор блога FoodBabe и активист за осознанное потребительство, поделится с нами своей историей того, каким образом она пришла к изучению темы ГМО и правильного питания через собственные проблемы со здоровьем.
У многих людей, которые только встают на путь осознанного изучения вопросов безопасности продуктов питания и их выбора, по мере изучения может сложится ощущение безвыходности из сложившейся ситуации, поскольку почти все современные продукты питания, произведенные промышленным способом, не соответствуют критериям безопасности. Такое положение дел повергает их в удручающее состояние, поскольку на их взгляд, они не в силах повлиять на текущее положение.
К счастью, на самом деле всё не так уж плохо. Потому что существуют способы изменить ситуацию даже на государственном уровне. И каждый человек может оказать влияние своим выбором, так сказать, голосуя своим рублем. Также мы можем рассказывать другим людям о существующих проблемах и их решениях. И тогда рано или поздно информированное общество заставит производителей измениться и подстроится под интересы общества, просто потому, что это будет им выгодно.
И третий участник сегодняшней серии докажет, что это реально. Гуннар Лавлейс (Gunnar Lovelace), основатель компании Thrive Market, поделится с нами своей вдохновляющей историей создания компании, которая осуществляет продажу исключительно органических продуктов питания (т.е. не содержащих ГМО и вредных химикатов), по цене даже ниже обычных продуктов питания и ее доставку по всей территории США. Цель компании – сделать доступными качественные и безопасные для здоровья продукты питания по доступной цене всем слоям населения. Также компания занимается просвещением людей в вопросах, почему так важно питаться органическими продуктами, какое влияние это оказывает на здоровье людей и на состояние окружающей среды. Идея создания этой компании берёт свое начало из движения хиппи с его общинами, построенными на принципах дружбы и взаимопомощи, а не на получении личной выгоды в ущерб здоровью людей и окружающей среде, как это имеет место в современном капиталистическом мире. Буквально за пару лет компания стала лидером на рынке органических продуктов питания, и более того, она стала оказывать своё влияние на другие компании, а также на государственные социальные программы.
Пример успеха Гуннара и компании Thrive Market даёт всем нам надежду, что простые люди обладают властью изменять мир в лучшую сторону, и что бизнес может и должен работать на благо общества, не нанося при этом вреда окружающей среде.
Рекомендуемые материалы на тему ГМО - статья, в конце которой обширная подборка фильмов, книг и статей: https://medalternativa.info/video/gmo-ugroza/
Все материалы нашего сайта с меткой ГМО (там же - материалы о глифосате): https://medalternativa.info/tag/gmo/
Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Если вам понравилось это видео, поддержите перевод новых серий фильма "ПРАВДА О ГМО". Сделать это можно, переведя любую посильную для вас сумму через одну из систем платежей, предложенных по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-gmo-1/
Краткое содержание серии:
Первый эксперт – доктор Зак Буш (Zach Bush), врач, исследователь и руководитель собственного центра оздоровления, расскажет о предыстории создания ГМО и глифосата – гербицида, который неразрывно связан с генно-модифицированными культурами, поскольку они целенаравленно проектировались устойчивыми к этому гербициду. Вы узнаете, что у истоков ГМО-индустрии стояла химическая промышленность, которая изначально производила ядохимикаты для военных целей, а впоследствии переориентировалась на сельское хозяйство. Производители заявляют, что цель создания ГМО – искоренение голода на планете. Звучит красиво и благородно. Но, как вы уже наверно знаете (особенно, если знакомы с нашим проектом), истинные цели большого бизнеса, как правило, не связаны с реальным благом для общества. Все их благие посылы предназначены для того, чтобы усыпить бдительность общества, с целью продвинуть какую-нибудь очередную вредную гадость и заработать на этом баснословные прибыли, невзирая на ущерб, причиняемый здоровью людей и биосфере планеты.
Второй эксперт – Вани Хари (Vani Hari), автор блога FoodBabe и активист за осознанное потребительство, поделится с нами своей историей того, каким образом она пришла к изучению темы ГМО и правильного питания через собственные проблемы со здоровьем.
У многих людей, которые только встают на путь осознанного изучения вопросов безопасности продуктов питания и их выбора, по мере изучения может сложится ощущение безвыходности из сложившейся ситуации, поскольку почти все современные продукты питания, произведенные промышленным способом, не соответствуют критериям безопасности. Такое положение дел повергает их в удручающее состояние, поскольку на их взгляд, они не в силах повлиять на текущее положение.
К счастью, на самом деле всё не так уж плохо. Потому что существуют способы изменить ситуацию даже на государственном уровне. И каждый человек может оказать влияние своим выбором, так сказать, голосуя своим рублем. Также мы можем рассказывать другим людям о существующих проблемах и их решениях. И тогда рано или поздно информированное общество заставит производителей измениться и подстроится под интересы общества, просто потому, что это будет им выгодно.
И третий участник сегодняшней серии докажет, что это реально. Гуннар Лавлейс (Gunnar Lovelace), основатель компании Thrive Market, поделится с нами своей вдохновляющей историей создания компании, которая осуществляет продажу исключительно органических продуктов питания (т.е. не содержащих ГМО и вредных химикатов), по цене даже ниже обычных продуктов питания и ее доставку по всей территории США. Цель компании – сделать доступными качественные и безопасные для здоровья продукты питания по доступной цене всем слоям населения. Также компания занимается просвещением людей в вопросах, почему так важно питаться органическими продуктами, какое влияние это оказывает на здоровье людей и на состояние окружающей среды. Идея создания этой компании берёт свое начало из движения хиппи с его общинами, построенными на принципах дружбы и взаимопомощи, а не на получении личной выгоды в ущерб здоровью людей и окружающей среде, как это имеет место в современном капиталистическом мире. Буквально за пару лет компания стала лидером на рынке органических продуктов питания, и более того, она стала оказывать своё влияние на другие компании, а также на государственные социальные программы.
Пример успеха Гуннара и компании Thrive Market даёт всем нам надежду, что простые люди обладают властью изменять мир в лучшую сторону, и что бизнес может и должен работать на благо общества, не нанося при этом вреда окружающей среде.
Рекомендуемые материалы на тему ГМО - статья, в конце которой обширная подборка фильмов, книг и статей: https://medalternativa.info/video/gmo-ugroza/
Все материалы нашего сайта с меткой ГМО (там же - материалы о глифосате): https://medalternativa.info/tag/gmo/
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