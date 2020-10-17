© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dr. Arruda, Le COVID-19 Et Le Développement Durable
Follow
0
Download MP3
Share
Report
95 views • October 17, 2020
15 octobre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=FnkbC98nnEo&;feature=youtu.be&fbclid=IwAR3fYRf6-JYUBkJGwWv95unXWbe6fQulZqqEdo2xbclLSnSQ_jLoW6Fcdx0
DMS : https://www.youtube.com/channel/UCAILqRR8BBjWkF2dk1bCJPQ
L'entièreté des crédits de cette vidéo vont à la chaîne InfoMatrice disponible à partir de ce lien: https://www.brighteon.com/channels/InfoMatrice
Description originale de la vidéo:
Mini-documentaire qui expose l'infiltration du Québec par des mondialistes non élus des Nations Unies ainsi que leur agenda de contrôle totalitaire.
Pour contacter l'auteur: https://www.minds.com/flomotion
Sur le "crédit social" en Chine, en d'autres termes le "permis de vivre à points", cf. "Tous surveillés - 7 milliards de suspects - ARTE" :
https://www.bitchute.com/video/Zf1Jp1YAOu9f/
DMS : https://www.youtube.com/channel/UCAILqRR8BBjWkF2dk1bCJPQ
L'entièreté des crédits de cette vidéo vont à la chaîne InfoMatrice disponible à partir de ce lien: https://www.brighteon.com/channels/InfoMatrice
Description originale de la vidéo:
Mini-documentaire qui expose l'infiltration du Québec par des mondialistes non élus des Nations Unies ainsi que leur agenda de contrôle totalitaire.
Pour contacter l'auteur: https://www.minds.com/flomotion
Sur le "crédit social" en Chine, en d'autres termes le "permis de vivre à points", cf. "Tous surveillés - 7 milliards de suspects - ARTE" :
https://www.bitchute.com/video/Zf1Jp1YAOu9f/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.