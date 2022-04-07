Ζωντανή ομιλία π. Σεραφείμ Ζήση με θέμα: ''Η κατά Μανιχαίων διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ''



Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 6 Απρίλιου 2022, στις 7:00 μμ., ο οσιολογιώτατος μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης θα μιλήσει με θέμα: ''Η κατά Μανιχαίων διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ''.



Θα προβληθεί διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τον Κορωνοϊό.



Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786.