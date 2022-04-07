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Ομιλία π. Σεραφείμ Ζήση με θέμα: ''Η κατά Μανιχαίων διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ''
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56 views • April 07, 2022
Ζωντανή ομιλία π. Σεραφείμ Ζήση με θέμα: ''Η κατά Μανιχαίων διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ''
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 6 Απρίλιου 2022, στις 7:00 μμ., ο οσιολογιώτατος μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης θα μιλήσει με θέμα: ''Η κατά Μανιχαίων διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ''.
Θα προβληθεί διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τον Κορωνοϊό.
Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786.
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 6 Απρίλιου 2022, στις 7:00 μμ., ο οσιολογιώτατος μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης θα μιλήσει με θέμα: ''Η κατά Μανιχαίων διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ''.
Θα προβληθεί διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τον Κορωνοϊό.
Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786.
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