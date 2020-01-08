© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
[Rant] Zwischen Verachtung, einer miserablen Kindheit und Heimatliebe
Follow
0
Share
Report
6 views • January 08, 2020
Erica Harris schmiert heute die Mettbrötchen.
____________
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://patreon.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/rVmZvaJvET9T/
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
____________
Hintergrundmusik:
Handel - Sarabande
https://www.youtube.com/watch?v=JSAd3NpDi6Q
Bilder:
Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
Artikel:
Messerattacken
https://www.n-tv.de/politik/Messerattacken-in-Deutschland-nehmen-zu-article20368590.html
Rentner wird vermutlich im Schlaf die Kehle durchgeschnitten
https://www.berliner-zeitung.de/panorama/grausame-tat-rentner-wird-vermutlich-im-schlaf-die-kehle-durchgeschnitten-31610894
18-Jährige von mehreren Männern vergewaltigt
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.bis-zu-15-taeter-abscheuliche-tat-18-jaehrige-in-freiburg-vergewaltigt.73cdf151-2126-4973-a88c-7f8303348d82.html
Zigarette an Baby ausgedrückt
https://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Schlimmer-Verdacht-gegen-Mutter-in-Greiz-Zigarette-an-Baby-ausgedrueckt-165294308
Geprügelt wie ein Hund
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/autonomes-frauenhaus-gepruegelt-wie-ein-hund-1590555.html
http://www.fr.de/rhein-main/prozess-in-wiesbaden-kinder-schildern-martyrium-a-1028237
Bub stößt 14-Jährigen von Treppe: schwer verletzt
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/ismaning-schwere-koerperverletzung-schueler-stoesst-14-jaehrigen-treppe-tritt-nach-2679406.html
Tablets für Straftäter
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/digitaler-knast-deswegen-bekommen-berliner-gefaengnisinsassen-tablets-31527538
Bewegte Bilder:
https://www.videos.pexels.com
https://pixabay.com
dreamscene.org: https://www.youtube.com/user/blendland
____________
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://patreon.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/rVmZvaJvET9T/
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
____________
Hintergrundmusik:
Handel - Sarabande
https://www.youtube.com/watch?v=JSAd3NpDi6Q
Bilder:
Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
Artikel:
Messerattacken
https://www.n-tv.de/politik/Messerattacken-in-Deutschland-nehmen-zu-article20368590.html
Rentner wird vermutlich im Schlaf die Kehle durchgeschnitten
https://www.berliner-zeitung.de/panorama/grausame-tat-rentner-wird-vermutlich-im-schlaf-die-kehle-durchgeschnitten-31610894
18-Jährige von mehreren Männern vergewaltigt
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.bis-zu-15-taeter-abscheuliche-tat-18-jaehrige-in-freiburg-vergewaltigt.73cdf151-2126-4973-a88c-7f8303348d82.html
Zigarette an Baby ausgedrückt
https://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Schlimmer-Verdacht-gegen-Mutter-in-Greiz-Zigarette-an-Baby-ausgedrueckt-165294308
Geprügelt wie ein Hund
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/autonomes-frauenhaus-gepruegelt-wie-ein-hund-1590555.html
http://www.fr.de/rhein-main/prozess-in-wiesbaden-kinder-schildern-martyrium-a-1028237
Bub stößt 14-Jährigen von Treppe: schwer verletzt
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/ismaning-schwere-koerperverletzung-schueler-stoesst-14-jaehrigen-treppe-tritt-nach-2679406.html
Tablets für Straftäter
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/digitaler-knast-deswegen-bekommen-berliner-gefaengnisinsassen-tablets-31527538
Bewegte Bilder:
https://www.videos.pexels.com
https://pixabay.com
dreamscene.org: https://www.youtube.com/user/blendland
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.