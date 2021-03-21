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(GERMAN) Musischer ASMR Der Buchführungsflüsterer Lernmaterial
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10 views • March 21, 2021
Einnahme-Überschussrechnung und Bilanzierung für deutsche Unternehmer als Flüstermusik. Akkurat geprüfte Informationen Stand März 2021. Auf Basis von erfahrenen Unternehmern und Büchern von Iris Thomsen (Kostprobe).
Bist du ein aufstrebender Gründer und suchst gutes Fachwissen für deinen Start? Ich empfehle dir die Bücher von Iris Thomsen!
https://www.amazon.de/Buchf%C3%BChrung-Grundlagen-Arbeitshilfen-online-Fachbuch/dp/3648137336/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&;dchild=1&qid=1616285288&sr=8-6
https://www.amazon.de/Crashkurs-Einnahme-%C3%9Cberschussrechnung-Arbeitshilfen-Freiberufler-Selbstst%C3%A4ndige/dp/3648137298/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&;dchild=1
Oder schreibe deine Fragen einfach in die Kommentare. Ich kann dir sicherlich behilflich sein.
Benutzte Musik:
https://freemusicarchive.org/music/Gianluca_Sgalambro/Flowers_and_Rust/Prayers
https://freemusicarchive.org/music/Tentacles/Dance/Tentacles_-_Dance_-_04_Dark
https://freemusicarchive.org/music/Mystery_Mammal/Bulkhead_2/Mystery_Mammal_-_08_-_Leer
https://freemusicarchive.org/music/Moonove/Moonove/moon068-earth
https://freemusicarchive.org/music/P_C_III/Remembering_Past_Everything_1178/Remembering_Past_Everything_1421
https://freemusicarchive.org/music/Kai_Engel/The_Run/Kai_Engel_-_The_Run_-_08_Chance
https://freemusicarchive.org/music/Cambo/focus-meditate/3-love-yourself
https://freemusicarchive.org/music/Bio_Unit/aerostat/satellite
https://freemusicarchive.org/music/Metre/kinetic/end
https://freemusicarchive.org/music/the-freeharmonic-orchestra/freeharmonics-vol-1/sleepless-1
https://freemusicarchive.org/music/Uncanny/Third/The_Cold
https://freemusicarchive.org/music/Uncanny/4Songs/Uncanny_-01-__New_Friend
YouTube link:
https://youtu.be/_3QwlhgYOP4
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https://freemusicarchive.org/music/Tentacles/Dance/Tentacles_-_Dance_-_04_Dark
https://freemusicarchive.org/music/Mystery_Mammal/Bulkhead_2/Mystery_Mammal_-_08_-_Leer
https://freemusicarchive.org/music/Moonove/Moonove/moon068-earth
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https://freemusicarchive.org/music/Kai_Engel/The_Run/Kai_Engel_-_The_Run_-_08_Chance
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https://freemusicarchive.org/music/Metre/kinetic/end
https://freemusicarchive.org/music/the-freeharmonic-orchestra/freeharmonics-vol-1/sleepless-1
https://freemusicarchive.org/music/Uncanny/Third/The_Cold
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