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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΜΕ ΧΑΡΜΟΣΥΝΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ! ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΘΑΝΑΤΟ; Μήπως δεν πιστεύουμε ΟΤΙ ο Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας
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21 views • March 17, 2022
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΜΕ ΧΑΡΜΟΣΥΝΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ! ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΘΑΝΑΤΟ; Μήπως δεν πιστεύουμε ΟΤΙ ο «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωή χαρισάμενος» https://ugetube.com/watch/NeM333tdKiO4Ao7 , https://rumble.com/vxpf2l-christ-is-risen.html . ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Η ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ;;; Ή ΜΗΠΩΣ "ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ" ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ;;; ΑΡΑ ΟΤΙ ΦΑΜΕ ΟΤΙ ΠΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΤΙ... ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΜΑΣ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ;;; «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)». ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ;
Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ «Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ». ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ του νέου και παλαιού ημερολογίου» ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ.
Ας προσεγγίσουμε και ας επαναφέρουμε στην μνήμη μας με κάποια σχετική χρονολογική σειρά την Εκκλησιαστική Ιστορική Αλήθεια… Γιατί πιστεύουμε όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεώς μας στην Ορθόδοξη, δηλαδή, στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που διατηρεί και κατέχει την καθολική αλήθεια και το πλήρωμα της αποτελεί ολόκληρη την Εκκλησία, ως το Θεαθρώπινο Σώμα του Χριστού, με μέλη του τον πιστό ορθόδοξο λαό, κληρικούς και λαϊκούς και με μοναδική Κεφαλή τον αναστημένο Θεάνθρωπο Χριστό και όχι τον αντίχριστο, κοσμικό μονάρχη του Βατικανού, αιρετικό «αλάθητο» Πάπα της Ρώμης.
ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΜΟΛΥΝΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ... ΚΑΙ ΕΔΩ https://ugetube.com/watch/NeM333tdKiO4Ao7 , https://rumble.com/vxpf2l-christ-is-risen.html , https://freevolition.substack.com/christ-is-risen .
Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ «Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ». ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ του νέου και παλαιού ημερολογίου» ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ.
Ας προσεγγίσουμε και ας επαναφέρουμε στην μνήμη μας με κάποια σχετική χρονολογική σειρά την Εκκλησιαστική Ιστορική Αλήθεια… Γιατί πιστεύουμε όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεώς μας στην Ορθόδοξη, δηλαδή, στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που διατηρεί και κατέχει την καθολική αλήθεια και το πλήρωμα της αποτελεί ολόκληρη την Εκκλησία, ως το Θεαθρώπινο Σώμα του Χριστού, με μέλη του τον πιστό ορθόδοξο λαό, κληρικούς και λαϊκούς και με μοναδική Κεφαλή τον αναστημένο Θεάνθρωπο Χριστό και όχι τον αντίχριστο, κοσμικό μονάρχη του Βατικανού, αιρετικό «αλάθητο» Πάπα της Ρώμης.
ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΜΟΛΥΝΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ... ΚΑΙ ΕΔΩ https://ugetube.com/watch/NeM333tdKiO4Ao7 , https://rumble.com/vxpf2l-christ-is-risen.html , https://freevolition.substack.com/christ-is-risen .
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