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Silvano Trotta - Comment Manipuler ?
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8 views • August 01, 2020
Import YT 1er août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=EhebGrBdlk4
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
« Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. » Nicolas Machiavel
Dernières études, Trump, HCQ, France-Soir, Berlin, Masques, Vaccins, et techniques de manipulations par notre ami Jean-Pierre. Toutes les vidéos de Jean-Pierre sur sa chaîne : https://www.youtube.com/channel/UCUPrMB66e5m1acxkbx12j8Q/playlists
M’écrire : [email protected]
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-quel-est-le-traitement-standard-inclut-il-lhydroxychloroquine
http://www.francesoir.fr/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-episode-iii-france-italie-qui-soigne-le-mieux
https://thetexan.news/baylor-cardiologists-support-hydroxychloroquine-emergency-use-authorization-by-fda/
https://www.youtube.com/watch?v=L2f7IDxYfHQ
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/la-moitie-des-personnes-jamais-infectees-par-le-coronavirus-possederaient-une-immunite-preexistante-6924637
https://www.lci.fr/sante/en-direct-covid-19-coronavirus-ncov-l-oms-prevoit-que-la-pandemie-sera-certainement-tres-longue-2160626.html
https://francais.rt.com/international/77354-pas-preuve-son-efficacite-gouvernement-neerlandais-impose-pas-port-masque
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
« Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. » Nicolas Machiavel
Dernières études, Trump, HCQ, France-Soir, Berlin, Masques, Vaccins, et techniques de manipulations par notre ami Jean-Pierre. Toutes les vidéos de Jean-Pierre sur sa chaîne : https://www.youtube.com/channel/UCUPrMB66e5m1acxkbx12j8Q/playlists
M’écrire : [email protected]
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-quel-est-le-traitement-standard-inclut-il-lhydroxychloroquine
http://www.francesoir.fr/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-episode-iii-france-italie-qui-soigne-le-mieux
https://thetexan.news/baylor-cardiologists-support-hydroxychloroquine-emergency-use-authorization-by-fda/
https://www.youtube.com/watch?v=L2f7IDxYfHQ
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/la-moitie-des-personnes-jamais-infectees-par-le-coronavirus-possederaient-une-immunite-preexistante-6924637
https://www.lci.fr/sante/en-direct-covid-19-coronavirus-ncov-l-oms-prevoit-que-la-pandemie-sera-certainement-tres-longue-2160626.html
https://francais.rt.com/international/77354-pas-preuve-son-efficacite-gouvernement-neerlandais-impose-pas-port-masque
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