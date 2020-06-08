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Une semaine de manifestation à Québec pour refuser le projet de loi 61 de la CAQ
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7 views • June 08, 2020
Après (au moins) 3 rassemblements pacifiques réussis, à Montréal, à Sherbrooke et à Val-David, pour manifester CONTRE le projet de loi 61 de la CAQ de François Legault, voilà que les prochaines manifestations se déplacent devant le Parlement de Québec, dès le lundi, 8 juin 2020, à 13h00, avec les organisateurs Frédéric Pitre et Joël Hamel.
Tous les détails de cette semaine de rassemblements, à Québec, sont ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=14&;t=1313
Dans mon "live" je fais d'ailleurs un retour sur les 7 raisons principales (et ce ne sont pas les seules) pour REFUSER le projet de loi 61:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1325
Je parle aussi du montant astronomique de 1,1 milliards de dollars que Justin Trudeau a donné pour financer un vaccin COVID-19 et j'en profite pour souligner qu'une partie de cette somme va à Génome Canada où Jennifer Garde siège sur le CA et devinez quoi, elle est directrice adjointe pour la Fondation Bill & Mélinda Gates!
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1327
Donc, après avoir donné 790M$ à Bill Gates (il y a un peu plus d'une semaine), 600M$ au GAVI (il y a quelques jours), on revient sur ce 1,1MM$ qui va, encore une fois, vers Bill Gates.
Et justement, parlons-en de la fondation de Bill Gates. Il a été découvert qu'il a des conflits d'intérêts. En fait, il utilise sa fondation pour investir (avec l'argent des donateurs) dans des compagnies où il a des actions!
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?p=1842#p1842
Finalement, je parle du CNRC qui travaille avec CanSino Biologics où un vaccin COVID-19 est développé, avec le HEK293 (fait à partir de foetus humains) du CNRC. On parle ici d'une lignée cellulaire humaine hypotriploïde qui prend le chemin de la Chine.
En gros, le vaccin candidat a été codéveloppé par l’Institut de biotechnologie de Beijing et CanSino Biologics Inc. au moyen d’un vecteur adénoviral de type 5 transgénique et non réplicatif capable d’exprimer la protéine de spicule du SARS-CoV-2, et dont la croissance est assurée par des cellules vivantes conçues et développées par le CNRC.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1328
De toute évidence, il y a de nombreux renseignements sur ce vaccin qui ne sont pas parvenus au public... mais c'est financé avec leur argent, par contre.
= = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = =
Vous aimez mon travail? Vous pouvez m'aider à continuer avec un don car je consacre une bonne partie de mon temps à éveiller le plus grand nombre de personnes à leur plein potentiel, en pleine conscience:
https://www.paypal.me/logixca
Merci de tout coeur à ceux qui m'aident car sans vous, je ne pourrais pas continuer.
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Je parle aussi du montant astronomique de 1,1 milliards de dollars que Justin Trudeau a donné pour financer un vaccin COVID-19 et j'en profite pour souligner qu'une partie de cette somme va à Génome Canada où Jennifer Garde siège sur le CA et devinez quoi, elle est directrice adjointe pour la Fondation Bill & Mélinda Gates!
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Donc, après avoir donné 790M$ à Bill Gates (il y a un peu plus d'une semaine), 600M$ au GAVI (il y a quelques jours), on revient sur ce 1,1MM$ qui va, encore une fois, vers Bill Gates.
Et justement, parlons-en de la fondation de Bill Gates. Il a été découvert qu'il a des conflits d'intérêts. En fait, il utilise sa fondation pour investir (avec l'argent des donateurs) dans des compagnies où il a des actions!
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Finalement, je parle du CNRC qui travaille avec CanSino Biologics où un vaccin COVID-19 est développé, avec le HEK293 (fait à partir de foetus humains) du CNRC. On parle ici d'une lignée cellulaire humaine hypotriploïde qui prend le chemin de la Chine.
En gros, le vaccin candidat a été codéveloppé par l’Institut de biotechnologie de Beijing et CanSino Biologics Inc. au moyen d’un vecteur adénoviral de type 5 transgénique et non réplicatif capable d’exprimer la protéine de spicule du SARS-CoV-2, et dont la croissance est assurée par des cellules vivantes conçues et développées par le CNRC.
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