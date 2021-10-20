François Legault avoue que le vaccin est toxique et offre ses condoléances aux familles des victimes

Le premier ministre du Québec, François Legault, est un menteur pathologique. Il est donc nécessaire quelques fois de forcer un peu les choses pour le forcer à dire la vérité. C'est ce que nous avons fait. Le voici maintenant en train de reconnaître ce que nous savons tous: le vaccin est toxique et il a blessé et tué plusieurs personnes. Il offre ses condoléances aux familles des victimes.