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François Legault avoue que le vaccin est toxique et offre ses condoléances aux familles des victimes
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45 views • October 20, 2021
Le premier ministre du Québec, François Legault, est un menteur pathologique. Il est donc nécessaire quelques fois de forcer un peu les choses pour le forcer à dire la vérité. C'est ce que nous avons fait. Le voici maintenant en train de reconnaître ce que nous savons tous: le vaccin est toxique et il a blessé et tué plusieurs personnes. Il offre ses condoléances aux familles des victimes.
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