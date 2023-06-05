© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
https://www.abc.net.au/news/2023-06-05/sonic-boom-heard-washington-dc-as-jets-chase-unresponsive-plane/102439886 https://www.indiatoday.in/world/story/us-chinese-warship-cut-us-destroyer-in-taiwan-strait-unsafe-manner-2388818-2023-06-05
https://www.indiatoday.in/world/story/russia-thwarted-major-ukrainian-offensive-killed-hundreds-pro-kyiv-troops-2388826-2023-06-05
https://www.timesofisrael.com/saudi-arabia-to-sharply-slash-oil-output-in-bid-to-pump-up-prices/
https://www.france24.com/en/middle-east/20230604-syria-s-opposition-urges-resumption-of-un-sponsored-talks-with-assad-government
https://amwaj.media/media-monitor/amid-tensions-with-us-over-security-guarantees-uae-advances-engagement-with-iran
https://www.dw.com/en/natos-stoltenberg-again-urges-turkey-to-let-sweden-join/a-65821527
https://justthenews.com/nation/free-speech/biden-sanctions-iran-tech-firm-censorship-while-remaining-silent-censoring-us