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ЧУДОВИЩНАЯ КАМПАНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ... ЭТО - ФАШИЗМ. Концептуальное интервью о вакцинации. Профессор Шафалинов В. А.
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675 views • September 05, 2021
Владислав Анатольевич Профессор, доктор медицинских наук Член-корреспондент Академии военных наук. Имеет более 100 печатных работ, в том числе в центральных отечественных и зарубежных медицинских изданиях. Автор нескольких монографий, учебных пособий и патентов.
Основные тезисы:
• Ещё в Нюрнбергском кодексе было закреплено, что принудительность медицинского вмешательства не может быть ничем обусловлена
• Это - не вакцина! Это генно-инженерный продукт
• При правильном подходе к лечению коронавируса летальность стремится к нулю
• Цели вакцинации – что угодно, но только не здоровье человека
• Коронавирус – безусловно искусственно выращен
• Мы обречены на новые штаммы вируса, если будем проводить вакцинацию
• Репрессии в отношении противников коронавируса уже в ходу
• Принудительная вакцинация – это ФАШИЗМ.
Основные тезисы:
• Ещё в Нюрнбергском кодексе было закреплено, что принудительность медицинского вмешательства не может быть ничем обусловлена
• Это - не вакцина! Это генно-инженерный продукт
• При правильном подходе к лечению коронавируса летальность стремится к нулю
• Цели вакцинации – что угодно, но только не здоровье человека
• Коронавирус – безусловно искусственно выращен
• Мы обречены на новые штаммы вируса, если будем проводить вакцинацию
• Репрессии в отношении противников коронавируса уже в ходу
• Принудительная вакцинация – это ФАШИЗМ.
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