ЧУДОВИЩНАЯ КАМПАНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ... ЭТО - ФАШИЗМ. Концептуальное интервью о вакцинации. Профессор Шафалинов В. А.

Владислав Анатольевич Профессор, доктор медицинских наук Член-корреспондент Академии военных наук. Имеет более 100 печатных работ, в том числе в центральных отечественных и зарубежных медицинских изданиях. Автор нескольких монографий, учебных пособий и патентов.



Основные тезисы:

• Ещё в Нюрнбергском кодексе было закреплено, что принудительность медицинского вмешательства не может быть ничем обусловлена

• Это - не вакцина! Это генно-инженерный продукт

• При правильном подходе к лечению коронавируса летальность стремится к нулю

• Цели вакцинации – что угодно, но только не здоровье человека

• Коронавирус – безусловно искусственно выращен

• Мы обречены на новые штаммы вируса, если будем проводить вакцинацию

• Репрессии в отношении противников коронавируса уже в ходу

• Принудительная вакцинация – это ФАШИЗМ.