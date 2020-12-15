Michael Schnedlitz PCR hamis pozitív kólára!

Az osztrák képviselő a Coca Colát használta a korona teszteléséhez, és pozitív eredmény jött ki.

′′ Hölgyeim és uraim, ez a teszt arról szól, hogy mennyire viccesek vagytok, és milliókat költötök ezekre a hülyeségekre, ahelyett, hogy tényleg segítenétek az idősotthonokat és Milliókat költöttél olyan tesztekre, amelyek koronát találnak a Coca Colában, és itt tesztelsz embereket. Milliókat dobtál el ezért, és bebizonyítottad, hogy nem érdemled meg a bizalmunkat, és ebben a krízisben nem tudod kezelni Ausztriát." mondta az osztrák képviselő, de mintha rólunk beszélne.

Ez vonatkozik Szlovákiára is