© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.
Click the shop now button below to help out this channel.
Στίχοι : ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΙΤΑΚΗΣ
Μουσική -Τραγούδι - Λαούτο - Μαντόλα : ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΙΤΑΚΗΣ
Την ΛΕΒΕΝΤΙΑ του ΕΛΛΗΝΑ και την ΑΝΔΡΕΙΟΣΥΝΗ,
ΠΟΛΛΟΙ είναι που ΖΗΛΕΥΟΥΝΕ και πως να βρείς ΓΑΛΗΝΗ,
σε ΟΛΟΥΣ ΕΔΩΣΕΣ το ΦΩΣ ΕΛΛΗΝΑ και το ΞΕΡΕΙΣ,
και ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ τους ΜΙΑ ΖΩΗ ΕΣΥ να ΥΠΟΦΕΡΕΙΣ.
ΟΠΟΙΟΣ ΓΕΝΝΑΤΕ ΕΛΛΗΝΑΣ και ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ,
έχει ΠΟΛΛΑ να ΧΑΙΡΕΤΑΙ μα ΚΑΙ να ΚΑΜΑΡΩΝΕΙ,
ΕΛΛΗΝΑ ΣΗΚΩ, ΠΑΛΕΨΕ για τα ΙΔΑΝΙΚΑ σου,
ΠΑΡΕ ΞΑΝΑ στα ΧΕΡΙΑ σου ότι ήτανε δικά ΣΟΥ.
ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝΕ, για τη ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΜΕΝΑ,
ΧΩΡΙΣ να με ΡΩΤΗΣΟΥΝΕ, μου τα 'χουν ΧΡΕΩΜΕΝΑ,
ΧΩΡΙΣ να με ΡΩΤΗΣΟΥΝΕ, μου τα 'χουν ΧΡΕΩΜΕΝΑ,
Στις ΠΛΑΤΕΣ μας ΦΟΡΤΩΣΑΝΕ, ΟΛΑ τα ΚΛΟΠΙΜΑΙΑ,
οι ΣΚΛΑΒΟΙ να ΠΛΗΡΩΝΟΥΝΕ και ΑΥΤΟΙ να ΖΟΥΝ ΩΡΑΙΑ,
οι ΣΚΛΑΒΟΙ να ΠΛΗΡΩΝΟΥΝΕ και ΑΥΤΟΙ να ΖΟΥΝ ΩΡΑΙΑ.
Τα ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΗΡΘΑΝΕ, με τούτηνε την ΚΡΙΣΗ,
για ΔΕΝ ΕΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ, το ΠΡΟΒΛΗΜΑ να ΛΥΣΕΙ,
για ΔΕΝ ΕΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ, το ΠΡΟΒΛΗΜΑ να ΛΥΣΕΙ.
Με ΞΑΣΤΕΡΙΑ η ΛΕΥΤΕΡΙΑ, στο ΦΩΣ του ΗΛΙΟΥ ΑΠΛΩΝΕΙ,
το ΟΝΕΙΡΟ που ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΑ, ΚΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ και ΣΗΜΩΝΕΙ
το ΟΝΕΙΡΟ που ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΑ, ΚΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ και ΣΗΜΩΝΕΙ.
ΘΕΕ ΜΟΥ και να μου ΕΔΙΝΕΣ, μία ΩΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑ,
να ΞΕΧΩΡΙΣΩ τους ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ με ΑΥΤΟΥΣ που 'χουν ΑΞΙΑ,
να ΞΕΧΩΡΙΣΩ τους ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ με ΑΥΤΟΥΣ που 'χουν ΑΞΙΑ.
ΠΑΙΔΙΑ και ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΙ, να ΒΡΟΥΝΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ,
ΣΤΟΡΓΗ, ΑΓΑΠΗ, ΖΕΣΤΑΣΙΑ
ΝΑ 'ΡΘΕΙ η ΑΡΧΗ του ΤΕΛΟΥΣ
ΣΤΟΡΓΗ, ΑΓΑΠΗ, ΖΕΣΤΑΣΙΑ
ΝΑ 'ΡΘΕΙ η ΑΡΧΗ του ΤΕΛΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗ και ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΟ, ο ΚΟΣΜΟΣ να ΦΩΝΑΞΕΙ,
ΘΕΕ ΜΟΥ και ΚΑΝΕ το ΟΝΕΙΡΟ, ΤΟΥΤΟ να ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ,
ΘΕΕ ΜΟΥ και ΚΑΝΕ το ΟΝΕΙΡΟ, ΤΟΥΤΟ να ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ.
Με ΞΑΣΤΕΡΙΑ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ, στο ΦΩΣ του ΗΛΙΟΥ ΑΠΛΩΝΕΙ,
το ΟΝΕΙΡΟ που ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΑ, ΚΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ και ΣΗΜΩΝΕΙ
το ΟΝΕΙΡΟ που ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΑ, ΚΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ και ΣΗΜΩΝΕΙ (2)
ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΠΩΣ Σ' ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ,
ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΟΡΘΙΟ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝΕ ΑΦΗΣΕΙ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΟΡΘΙΟ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝΕ ΑΦΗΣΕΙ
ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝΕ ΠΑΝΩ ΣΟΥ ΝΑ ΠΑΤΗΣΟΥΝ,
ΜΑ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΝΑ Σ' ΑΚΟΥΜΠΗΣΟΥΝ,
ΜΑ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΝΑ Σ' ΑΚΟΥΜΠΗΣΟΥΝ.