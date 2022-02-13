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Konstantynów - Najwyższy Maszt Świata na XXX-lecie PRL
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32 views • February 13, 2022
Maszt radiowy nadajnika długofalowego programu pierwszego Polskiego Radia był najwyższą konstrukcją zbudowaną na świecie. Mierzył 646 metrów wysokości i był rekordzistą od powstania w roku 1974 do tajemniczego zawalenia się w 1991 roku. Dzięki rozmiarom masztu możliwe było odbieranie sygnału Polskiego Radia nawet w Ameryce Północnej. Wielu zaznajomionych z tym tematem specjalistów uważa, że dokonano tego celowo i była to pierwsza oznaka upadku Polski. Dla wielu był on niezbitym, celowo zniszczonym dowodem potwierdzającym teorię tzw. "płaskiej ziemi" Kto miał rację? Oceńmy sami.
Film z kanału YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9mYFechRIdFfwYQgCZnCTQ
Polecam również bardzo ciekawy foto-reportaż z kanału Moto-Budowlaniec: https://youtu.be/Ep--8V6AkhQ, a także rozszerzenie materiału w klipie: https://www.youtube.com/watch?v=mkffGVoGzmU
Film z kanału YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9mYFechRIdFfwYQgCZnCTQ
Polecam również bardzo ciekawy foto-reportaż z kanału Moto-Budowlaniec: https://youtu.be/Ep--8V6AkhQ, a także rozszerzenie materiału w klipie: https://www.youtube.com/watch?v=mkffGVoGzmU
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