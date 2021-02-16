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Danmarks Store Vaccine Bal - Øksnehallen København [15.02.2021]
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52 views • February 16, 2021
Spørgsmål vedr denne SARS-CoV-2 Corona INFLUENZA Virus Vaccine:
1. Hvilket Firma har produceret denne vaccine?
2. Hvad indeholder denne vaccine præcist?
3. Kan jeg få et kopi af 'indlægssedlen?
4. Hvis jeg blive 'syg' af vaccinen, hvem har så ansvaret?
Convis-19 (årgang 2019] er en SARS-CoV-2 influenza virus, og når man har haft en virus en gang, får man den yderst sjældent igen,
da kroppen danner antistoffer.
Og når ca 60 % af befolkningen har haft den, så dennes der det der hedder Flokimmunitet -Og så kommer der en ny influenza virus variant, derfor ældre og svage (og bange) tager en influenza vaccine en gang om året - Det er så de varianter man har fundet som bliver 'skudt' ind i folks krob så de selv danner antistoffer.. Så det det handler om her er at styrke sit Immunforsvar.. Hører du om det i medierne?
1. Filtrere alt sit vand (f.eks aktiv 'Dafi' kulfilter + Vortex kande)
2. Spise vegansk dvs ingen kød produkter eller forarbejdet madvare, spis grønt og varieret..
3. Holde sig fra stoffer, ikke drikke sodavand, øl og spiritus, juice eller 'købe-vand' som også er giftigt.
4. Træne og motionere og restituere kroppen dagligt...
5. Frisk luft og socialt samvær så tit man kan, styrker også dit immunforsvar.
6. Ikke spise brød, holde sig fra Gluten, holde sig alt der er pumpet med Sukker...
7. Selv finde det som du og din krop har det godt med..
Location: https://goo.gl/maps/Z7EHzvvG26MbAGv89
18 Nov 2020:
20 Læger fra Rigshospitalet om Mundbind virker imod SARS-CoV-2 Corona INFLUENZA Virus.
Ca 6000 danskere deltog i denne undersøgelse.
Konklusion: NEJ. Hvorfor hører vi ikke om dette fra Politikerne og MSM?
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
Hvilke myndigheder anbefalede 'nedlukning' af Danmark? [28.05.2020 Debatten: Coronakrisens pris]
Hvorfor vil De ikke fortælle, hvilke myndigheder der har anbefalet 'nedlukning' af Danmark?
Åbenlyst svar: #UN #Event201 #Agenda20 #UNAgande2030 #WHO #BigPharma #BillGates #GAVI #ClintonFoundation #ID2020
https://www.bitchute.com/video/oC0Q3cnKXiei/
Hvad er en Virus?
https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvad-er-en-virus-egentlig
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/virusinfektioner/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/infektioner/tilstande-og-sygdomme/virusinfektioner/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/infektioner/tilstande-og-sygdomme/importsygdomme/sars-cov-2/
https://www.facebook.com/notes/jobcenter-k%C3%B8benhavn-k%C3%B8benhavns-kommune/fakta-vedr-corona-influenzavirus-covid-19/500529070593287/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/infektioner/tilstande-og-sygdomme/virusinfektioner/
Hvad er 'predictive programming' 'crowd manipulation' 'MK Ultra'
https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming&;t=h_&ia=web
https://www.qwant.com/?q=predictive%20programming&;t=web
https://www.youtube.com/results?search_query=predictive+programming
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_manipulation
https://www.qwant.com/?q=crowd%20manipulation&;t=web
https://duckduckgo.com/?q=crowd+manipulation&;t=h_&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=crowd+manipulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra
https://duckduckgo.com/?q=mk+ultra&;t=h_&ia=web
https://www.qwant.com/?q=mk%20ultra&;t=web
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&;search_query=mk+ultra
08. jan 2021 https://www.tv2nord.dk/tv-2/sundhedsstyrelsen-saetter-dato-paa-hvornaar-alle-danskere-forventes-vaccineret
13. jan 2021 https://www.tv2lorry.dk/artikel/i-dag-aabner-region-vaccinationscentre-her-skal-over-en-million-have-stik-
14. feb 2021 https://www.dr.dk/nyheder/indland/myndighederne-forbereder-massevaccination-af-danskerne
15. feb 2021 https://www.dr.dk/nyheder/indland/knap-1-million-ekstra-vaccinedoser-til-danmark-alle-ka
15. feb 2021 https://www.berlingske.dk/danmark/fakta-paa-dette-tidspunkt-kan-du-forvente-at-blive-vac
15. feb 2021 https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Alle-der-oensker-det-kan-vaere-vaccineret-inden-somme
Falke Thue Mikailsen, er vores drikkevand giftigt? [14.05.2020] [incl links til verificering]
https://www.bitchute.com/video/inONIN9P3Xop/
LAV UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER PCR testen gennem næsen
https://www.facebook.com/jimmy.bjoerg.jensen/posts/10157955564488715
I denne video kan man også se hvordan men laver denne PCR test...
Spacebusters: Pay Attention and LEARN! - What is a VIRUS? [03.02.2021]
https://www.bitchute.com/video/m3XEVatd5HJ2/
Og lidt om denne #Vaccinen:
Thinking about taking the Jab? - Watch this first! [12.02.2021]
https://www.bitchute.com/video/PZGNqg2Njbcf/
25 Questions to help wake up family and friends [04.02.2021]
Information the satanic people dont want out to the people.
Spacebusters
https://www.youtube.com/channel/UCeLFL5kXWuv66Uh9tWJYi2A
https://www.bitchute.com/video/ddyFpJT7Zi4z/
Mere information incl links om hvad der foregår lige nu kan hentes her på min kanal:
307 videos - 667 subscribers - 126953 views
https://www.bitchute.com/channel/3YqC0mK7nzxz/
1. Hvilket Firma har produceret denne vaccine?
2. Hvad indeholder denne vaccine præcist?
3. Kan jeg få et kopi af 'indlægssedlen?
4. Hvis jeg blive 'syg' af vaccinen, hvem har så ansvaret?
Convis-19 (årgang 2019] er en SARS-CoV-2 influenza virus, og når man har haft en virus en gang, får man den yderst sjældent igen,
da kroppen danner antistoffer.
Og når ca 60 % af befolkningen har haft den, så dennes der det der hedder Flokimmunitet -Og så kommer der en ny influenza virus variant, derfor ældre og svage (og bange) tager en influenza vaccine en gang om året - Det er så de varianter man har fundet som bliver 'skudt' ind i folks krob så de selv danner antistoffer.. Så det det handler om her er at styrke sit Immunforsvar.. Hører du om det i medierne?
1. Filtrere alt sit vand (f.eks aktiv 'Dafi' kulfilter + Vortex kande)
2. Spise vegansk dvs ingen kød produkter eller forarbejdet madvare, spis grønt og varieret..
3. Holde sig fra stoffer, ikke drikke sodavand, øl og spiritus, juice eller 'købe-vand' som også er giftigt.
4. Træne og motionere og restituere kroppen dagligt...
5. Frisk luft og socialt samvær så tit man kan, styrker også dit immunforsvar.
6. Ikke spise brød, holde sig fra Gluten, holde sig alt der er pumpet med Sukker...
7. Selv finde det som du og din krop har det godt med..
Location: https://goo.gl/maps/Z7EHzvvG26MbAGv89
18 Nov 2020:
20 Læger fra Rigshospitalet om Mundbind virker imod SARS-CoV-2 Corona INFLUENZA Virus.
Ca 6000 danskere deltog i denne undersøgelse.
Konklusion: NEJ. Hvorfor hører vi ikke om dette fra Politikerne og MSM?
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
Hvilke myndigheder anbefalede 'nedlukning' af Danmark? [28.05.2020 Debatten: Coronakrisens pris]
Hvorfor vil De ikke fortælle, hvilke myndigheder der har anbefalet 'nedlukning' af Danmark?
Åbenlyst svar: #UN #Event201 #Agenda20 #UNAgande2030 #WHO #BigPharma #BillGates #GAVI #ClintonFoundation #ID2020
https://www.bitchute.com/video/oC0Q3cnKXiei/
Hvad er en Virus?
https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvad-er-en-virus-egentlig
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/virusinfektioner/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/infektioner/tilstande-og-sygdomme/virusinfektioner/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/infektioner/tilstande-og-sygdomme/importsygdomme/sars-cov-2/
https://www.facebook.com/notes/jobcenter-k%C3%B8benhavn-k%C3%B8benhavns-kommune/fakta-vedr-corona-influenzavirus-covid-19/500529070593287/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/infektioner/tilstande-og-sygdomme/virusinfektioner/
Hvad er 'predictive programming' 'crowd manipulation' 'MK Ultra'
https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming&;t=h_&ia=web
https://www.qwant.com/?q=predictive%20programming&;t=web
https://www.youtube.com/results?search_query=predictive+programming
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_manipulation
https://www.qwant.com/?q=crowd%20manipulation&;t=web
https://duckduckgo.com/?q=crowd+manipulation&;t=h_&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=crowd+manipulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra
https://duckduckgo.com/?q=mk+ultra&;t=h_&ia=web
https://www.qwant.com/?q=mk%20ultra&;t=web
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&;search_query=mk+ultra
08. jan 2021 https://www.tv2nord.dk/tv-2/sundhedsstyrelsen-saetter-dato-paa-hvornaar-alle-danskere-forventes-vaccineret
13. jan 2021 https://www.tv2lorry.dk/artikel/i-dag-aabner-region-vaccinationscentre-her-skal-over-en-million-have-stik-
14. feb 2021 https://www.dr.dk/nyheder/indland/myndighederne-forbereder-massevaccination-af-danskerne
15. feb 2021 https://www.dr.dk/nyheder/indland/knap-1-million-ekstra-vaccinedoser-til-danmark-alle-ka
15. feb 2021 https://www.berlingske.dk/danmark/fakta-paa-dette-tidspunkt-kan-du-forvente-at-blive-vac
15. feb 2021 https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Alle-der-oensker-det-kan-vaere-vaccineret-inden-somme
Falke Thue Mikailsen, er vores drikkevand giftigt? [14.05.2020] [incl links til verificering]
https://www.bitchute.com/video/inONIN9P3Xop/
LAV UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER PCR testen gennem næsen
https://www.facebook.com/jimmy.bjoerg.jensen/posts/10157955564488715
I denne video kan man også se hvordan men laver denne PCR test...
Spacebusters: Pay Attention and LEARN! - What is a VIRUS? [03.02.2021]
https://www.bitchute.com/video/m3XEVatd5HJ2/
Og lidt om denne #Vaccinen:
Thinking about taking the Jab? - Watch this first! [12.02.2021]
https://www.bitchute.com/video/PZGNqg2Njbcf/
25 Questions to help wake up family and friends [04.02.2021]
Information the satanic people dont want out to the people.
Spacebusters
https://www.youtube.com/channel/UCeLFL5kXWuv66Uh9tWJYi2A
https://www.bitchute.com/video/ddyFpJT7Zi4z/
Mere information incl links om hvad der foregår lige nu kan hentes her på min kanal:
307 videos - 667 subscribers - 126953 views
https://www.bitchute.com/channel/3YqC0mK7nzxz/
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