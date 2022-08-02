Désobéissance civile ou fin du règne humain ! Games N Roses - Entrevue avec Jean-Jacques Crèvecœur

31 juillet 2022 : https://odysee.com/@gamesnroses:1/JEANJACQUESCREVECOEUR:f Games N Roses : https://odysee.com/@gamesnroses:1

Description d'origine :

Après avoir été censurée sur youtube, cette vidéo se retrouve sur Odysee. Il s'agit d'une entrevue incendiaire réalisée avec l'honorable Jean-Jacques Crèvecœur. Un homme plein de sagesse, de connaissance et le coeur grand comme le monde, qui s'ouvre sur tous les sujets qui bouleversent notre quotidien depuis 2 ans et demi.





Pour suivre Jean-Jacques, rendez vous sur les liens suivants:

Site web: jeanjacquescrevecoeur.com

Odysee: https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f

Abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux:

#1: Telegram: https://t.me/gamesnroses

#2: Facebook: https://www.facebook.com/Games-N-Roses-110254617511754

#3: Odysee: https://odysee.com/@gamesnroses:1

#4: https://rumble.com/c/c-823817

#5 Pour avoir tous les liens, c'est par ici: https://linktr.ee/Gamesnroses

Pour celles et ceux qui voudrait contribuer volontairement pour le travail que nécessite la majorité de mes vidéos, pour l'écriture, le tournage, l'assemblage et la recherche nécéssaire, et pour améliorer le matériel, vous pouvez le faire via:

👉 Paypal.me/GBellerose

Ou

👉 Interac: [email protected]

Ou:

👉 Patreon: https://www.patreon.com/gamesnrosesofficiel/membership

Pour accéder à la boutique en ligne de Games N Roses:

👉 https://games-n-roses.creator-spring.com

Ceux qui sont intellectuellement inaptes à comprendre qu'il y a une différence entre quêter et recevoir une rémunération pour un travail que toi même ne ferais assurément pas pour trois raisons.

1: Cela prend énormément de temps, d'énergie et de passion

2: Ça prend de très bonnes capacité techniques

3: Je ne suis pas un lanceur d'alerte mais bien un créateur de contenu.

Donc en gros si t'es pas à l'aise avec le fait que mon stock soit GRATUIT, et que tu t'offusques que certaines personnes qui ont les moyens de m'aider à vivre un peu mieux et qui contribuent à mon travail et m'aident a acheter le matériel dont j'ai besoin pour améliorer mes capsules, ben tu prends tes cliques pis tes claques pis tu decalisses de toute mes plateformes. Simple de même.

Un gros merci à toutes celles et ceux qui font en sorte que mon art est propagée partout sur internet et merci à toutes celles et ceux qui m'encouragent depuis 2018.

Merci de faire parti de l'aventure de Games N Roses et à bientôt.





Nota : doc Qu’est-ce qu’une femme ? What is a woman? VOSTFRhttps://www.brighteon.com/c7de663f-b397-44f1-b492-75713a4439c1



