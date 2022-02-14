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14.02.22. Делают гадости и смотрят на реакцию людей. (Выпуск №237. Часть 2(1))
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10656 views • February 11, 2022
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Содержание:
01:40 Статья. Мишустин: в РФ предстоит внедрить персональные устройства для контроля за здоровьем https://m.aftershock.news/?q=comment/11731541#comment-11731541
05:24 Заметка блогера Вероники Степановой в своем Телеграм канале
06:44 "Вакцинация от COVID-19 останется и после завершения пандемии" (Глава Роспотребнадзора Анна Попова)
07:19 СРОЧНО!!! ТРАВЯТ МЕТРО И ГОТОВЯТ ЭВАКУАЦИЮ https://www.youtube.com/watch?v=7Lf_MXqh_ME
14:04 НЕ В3ДУМАЙ ПОДПИСЫВАТЬ,если не хочешь ЛИШ.ИTЬSЯ DETEЙ❗❗❗ Только ум@лишёnnый ЗАПОЛНИТ И ПОДПИШЕТ ЭТО! https://www.youtube.com/watch?v=j0B2gMYK3OA
20:16 Статья. ВОЗ ВМЕСТО КОНСТИТУЦИИ: МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ ОТДАТЬ ВЛАСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРОКРАТАМ? HTTPS://TSARGRAD.TV/ARTICLES/VOZ-VMESTO-KONSTITUCII-MEDVEDEV-PRIZVAL-OTDAT-VLAST-MEZHDUNARODNYM-BJUROKRATAM_440749
25:14 Родители, вы дебилы? Ваших детей заражают и убивают https://ok.ru/video/3097481644608
26:09 Италия.😡Как третья рюмка зелья подкосила пол страны, что у нас происходит на самом деле! https://www.youtube.com/watch?v=rjLMEtuzuek
38:19 Семью Вышвырнули Полицаи с Поезда нет Куриной Печати ВыметАЙся https://www.youtube.com/watch?v=cWxzEzOiGXE
40:35 Статья. Говорят, что Илон Маск выпустит смартфон Tesla. Объясняем, почему это не так https://tech.liga.net/other/article/ostorojno-feyk-ilon-mask-ne-vypustit-smartfon-tesla-kotoryy-budet-rabotat-na-marse
41:45 ИЗЫМУТ ОРУЖИЕ И НАЧНУТ ЗАЧИСТКУ. Александр Каменюк https://www.youtube.com/watch?v=fB0vnObC-gc
49:45 ЕСЛИ ЗА ВАМИ ЗАВТРА ПРИДУТ Каменюк А.https://www.youtube.com/watch?v=jNYnLFqLpxo
57:10 Ч.2 Алексей Беглов - История Русской Церкви XX веке https://www.youtube.com/watch?v=4nEgF-rBUp8
00:00 Романовы. Все серии подряд с 1 по 4. Полная версия фильма. Документальный Фильм https://www.youtube.com/watch?v=h3loJiKGxO8
00:00 Алексей Беглов - История Русской Церкви XX веке https://www.youtube.com/watch?v=4nEgF-rBUp8
00:00 ИКОНА АНТИХРИСТА И ГРЯДУЩАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ. ПОЧЕМУ ВАЖЕН НЕПОМИН?! https://www.youtube.com/watch?v=D1c83shc5SQ
Сегодня мы поговорим о том, что глобалисты свои планы не сворачивают, а лишь создают видимость этого мелкими уступками; о давлении системой на непривитых граждан в Италии, об отравлении воздуха в метрополитене; о подготовке к изъятию детей из семей; расскажем об изъятии церковных ценностей органами советской власти в 20-е годы 20-го века и компромиссной позиции Церкви ради сохранения Веры.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
01:40 Статья. Мишустин: в РФ предстоит внедрить персональные устройства для контроля за здоровьем https://m.aftershock.news/?q=comment/11731541#comment-11731541
05:24 Заметка блогера Вероники Степановой в своем Телеграм канале
06:44 "Вакцинация от COVID-19 останется и после завершения пандемии" (Глава Роспотребнадзора Анна Попова)
07:19 СРОЧНО!!! ТРАВЯТ МЕТРО И ГОТОВЯТ ЭВАКУАЦИЮ https://www.youtube.com/watch?v=7Lf_MXqh_ME
14:04 НЕ В3ДУМАЙ ПОДПИСЫВАТЬ,если не хочешь ЛИШ.ИTЬSЯ DETEЙ❗❗❗ Только ум@лишёnnый ЗАПОЛНИТ И ПОДПИШЕТ ЭТО! https://www.youtube.com/watch?v=j0B2gMYK3OA
20:16 Статья. ВОЗ ВМЕСТО КОНСТИТУЦИИ: МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ ОТДАТЬ ВЛАСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРОКРАТАМ? HTTPS://TSARGRAD.TV/ARTICLES/VOZ-VMESTO-KONSTITUCII-MEDVEDEV-PRIZVAL-OTDAT-VLAST-MEZHDUNARODNYM-BJUROKRATAM_440749
25:14 Родители, вы дебилы? Ваших детей заражают и убивают https://ok.ru/video/3097481644608
26:09 Италия.😡Как третья рюмка зелья подкосила пол страны, что у нас происходит на самом деле! https://www.youtube.com/watch?v=rjLMEtuzuek
38:19 Семью Вышвырнули Полицаи с Поезда нет Куриной Печати ВыметАЙся https://www.youtube.com/watch?v=cWxzEzOiGXE
40:35 Статья. Говорят, что Илон Маск выпустит смартфон Tesla. Объясняем, почему это не так https://tech.liga.net/other/article/ostorojno-feyk-ilon-mask-ne-vypustit-smartfon-tesla-kotoryy-budet-rabotat-na-marse
41:45 ИЗЫМУТ ОРУЖИЕ И НАЧНУТ ЗАЧИСТКУ. Александр Каменюк https://www.youtube.com/watch?v=fB0vnObC-gc
49:45 ЕСЛИ ЗА ВАМИ ЗАВТРА ПРИДУТ Каменюк А.https://www.youtube.com/watch?v=jNYnLFqLpxo
57:10 Ч.2 Алексей Беглов - История Русской Церкви XX веке https://www.youtube.com/watch?v=4nEgF-rBUp8
00:00 Романовы. Все серии подряд с 1 по 4. Полная версия фильма. Документальный Фильм https://www.youtube.com/watch?v=h3loJiKGxO8
00:00 Алексей Беглов - История Русской Церкви XX веке https://www.youtube.com/watch?v=4nEgF-rBUp8
00:00 ИКОНА АНТИХРИСТА И ГРЯДУЩАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ. ПОЧЕМУ ВАЖЕН НЕПОМИН?! https://www.youtube.com/watch?v=D1c83shc5SQ
Сегодня мы поговорим о том, что глобалисты свои планы не сворачивают, а лишь создают видимость этого мелкими уступками; о давлении системой на непривитых граждан в Италии, об отравлении воздуха в метрополитене; о подготовке к изъятию детей из семей; расскажем об изъятии церковных ценностей органами советской власти в 20-е годы 20-го века и компромиссной позиции Церкви ради сохранения Веры.
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