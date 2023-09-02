BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

EXTREME EMF RADIATION (CHECK) ! BUT IT'S S.M.A.R.T. YOU KNOW...
Alex Hammer
Alex Hammer
5189 followers
Follow
3
Download MP3
Share
Report
354 views • September 02, 2023

EXTREME EMF RADIATION (CHECK) ! BUT IT'S S.M.A.R.T. YOU KNOW... [WOR EDIT](In Scotland the People are Being Fried Alive) [Unite For Truth Scotland]

================

@ (WOR) https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/

================

Various recordings of EMF radiation (huge numbers), independent science,

old and new standards of EMF safety, link with jabs, Internet of nano things

(Intra-body nano-network), dangers of a new 'pandemic'...


(source) unitefortruthscotland / Please visit and subscribe

@ https://www.bitchute.com/channel/unitefortruthscotland/

(full video) https://www.bitchute.com/video/beWLHFJ0SYU0/

(website) www.unitefortruth.online

================

We are LIVING IN A SEA of EMF RADIATION

(Microwave Dangers in Our Homes) [Dr. Magda Havas]

https://www.bitchute.com/video/xfOWIwyGD8TX/

VAXXED & READY... FOR HOOKUP TO THE INTERNET OF BODIES ?

https://www.bitchute.com/video/UKugLAfGg0y5/

What is IN the COV-ID INJECTIONS (David Hughes PhD - On Summarizing the Independent Analyses)

https://www.bitchute.com/video/YD8ecv91vyGX/

SELF ASSEMBLY STRUCTURES in the C19 SHOTS (Dr. D. Nixon; Dr. S. Yanowitz; Matt Taylor)

https://www.bitchute.com/video/cHNQ3flrVzAT/

We were TOLD that 'GRAPHENE' was 'BLACK'...(LQC)

https://www.bitchute.com/video/5gIK1cLVDNJr/

Analysis of A SINGLE Pfizer DROPLET, as of Oct. 31, 2022 [LQC]

https://www.bitchute.com/video/JFvJx1rmZ4bA/


*The PURPOSE of VACCINATION [Ricardo Delgado]

https://www.bitchute.com/video/k8pYHroKcBc4/

WHAT are we SEEING after THE JAB ?

LQC https://www.bitchute.com/video/X4CzVbNIlaJn/

This is NOT a DRUG 💉 It is GRAPHENE-based 💉 NANO TECHNOLOGY !

LQC https://www.bitchute.com/video/rWNBVWQWiywr/

COV-ID, GREAT RE:'SET', AGENDA21/30

https://www.bitchute.com/video/QS3b5QjkhWP1/

(ALL 'INJECTABLES' are SUSPECT) ! 'GRAPHENE' Oxide STRUCTURES

https://www.bitchute.com/video/5c7Pb9QqY1n4/

ENOUGH is ENOUGH ! and to all of you who have been complicit...

(Dr. José Luis Sevillano) https://www.bitchute.com/video/xR5ZEBgYOTdw/

INTRANASAL FLU ＂vaccine＂ ARRIVES in SPAIN.

https://www.bitchute.com/video/1o7O3NxWXbSo/

Hermenegildo García (2017) GRAPHENE, INSECTS, BIOMASS

LQC Analysis https://www.bitchute.com/video/10lqpCzl2HsL/

They WANT US to 'EAT INSECTS' to 'INTRODUCE MORE GRAPHENE'

(LaQuintaColumna) https://www.bitchute.com/video/3nornTgkXrQq/


* INTENTION of COV-ID INJECTION (LaQuintaColumna)

https://www.bitchute.com/video/ArDFHgqFkPdY/

COVID ZOMBIES: "the mRNA" "ALTERED the NEURONS" (LQC)

https://www.bitchute.com/video/J4XP1AV6KG9m/

5000% increase in 'CANCER DEATHS' after Covid 'VAX' (LQC)

https://www.bitchute.com/video/Dl6z2Wl1adki/

There is NO 'TRANSMISSION' from 'VAXXED' persons. It is 'IRRADIATION'

(LQC) https://www.bitchute.com/video/o3xSsyUayuUx/

26 GHz [5G SPECTRUM] The 'GRAPHENE' SWEET SPOT

https://www.bitchute.com/video/INMA3hS3dwW0/

MASS INJECTION (GRAPHENE, NANO, EMF POISONING) !

(LQC) https://www.bitchute.com/video/1Ee3McSWwME7/

COVID 'VAX' are GRAPHENE INOCULATED for DEPOP + NEURO-MODULATION

https://www.bitchute.com/video/j6OgsGhEpkPO/

'GRAPHENE' Oxide STRUCTURES (ALL 'INJECTABLES' SUSPECT) !

(LQC) https://www.bitchute.com/video/5c7Pb9QqY1n4/

GRAPHENE in the COV-ID "VACCINE"

(Identified, Evidenced & Reported 1st by Prof. Pablo Campra)

(LQC) https://www.bitchute.com/video/1TwV7p8aRhY1/

Prof. Campra GRAPHENE (LQC) Report: [ENG]

https://docdro.id/7DAXqet:[ES] https://docdro.id/PXcBfeQ

(LQC / Dr. Pablo Campra) [SPECIAL REPORT]

https://www.bitchute.com/video/JpPe8pIrXTKu/

PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, TESLAPHORESIS, INJECT


(La Quinta Columna; SPECIAL REPORT) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/

SELF-ASSEMBLED GRAPHENE based CARBON NANOTUBES in PFIZER

https://www.bitchute.com/video/2qF8HOQVLj9P/

================


Shared from and subscribe to:

tangentopolis (world orders review)

https://www.bitchute.com/profile/YTIBqRkImp1y/

Keywords
biblepropagandagenocidecriminalsnwoagenda 21agenda 30sheddingmandatesfrequency weaponsmedical tyrannyforced vaccinesmorgellonsnano techbio warfarecovid hoaxmrnahydrogelquantum dotsvaccine passportsspike proteinsgraphene oxide
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Cassie B.
Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Garrison Vance
SCO Summit in Bishkek Showcases Expanding Eurasian Bloc

SCO Summit in Bishkek Showcases Expanding Eurasian Bloc

Garrison Vance
Antiwar.com Urges Support, Cites Troop Peril and Pentagon Priorities

Antiwar.com Urges Support, Cites Troop Peril and Pentagon Priorities

Garrison Vance
We Are Sleepwalking Into World War III: Why I&#8217;m Preparing for the Worst

We Are Sleepwalking Into World War III: Why I’m Preparing for the Worst

Mike Adams
Iceland Voters Reject EU Accession Talks in Referendum

Iceland Voters Reject EU Accession Talks in Referendum

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy