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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОНКОЛОГИЮ. Борис Гринблат на Радио "ВМЕСТЕ" (аудио)
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20 views • November 04, 2020
Предлагаем вашему вниманию долгожданную запись радиобеседы Бориса Гринблата на тему альтернативной онкологии, которая вышла в эфир 5 января 2016 года на Радио "ВМЕСТЕ". В настоящий момент, пожалуй, это лучшее краткое экспресс-введение в альтернативную онкологию из всех материалов нашего проекта. Поэтому - рекомендуем к прослушиванию! Можете слушать запись онлайн или, предварительно скачав к себе на компьютер или мобильное устройство, прослушать передачу в оффлайне в любое удобное для вас время - во время поездки, прогулки или занятий спортом. Вот ссылка для скачивания аудиофайла с Яндекс.диска: https://yadi.sk/d/uWUldJ2gqb8vf
Вот описание радиопередачи, взятое со страницы радиоведущего Олега Пражского:
Умопомрачительный острый соус правды, замешанный на специях альтернативной медицины во взрывном прямом эфире с автором книги “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” Борисом Гринблатом – врачом-натуропатом, исследователем альтернативной онкологии, основателем сайта MedAlternativa.info приготовил шеф-повар нашего эфира Олег Пражский:
"Я не утверждаю, что вся официальная медицина – одни мошенники" – кричит наш повар, варя соус", – но то, что в официальной медицине мошенников более, чем где либо, сомнений нет", – вытирая пот со лба утверждает он.
Мать-основательница нашей медиакухни Вио Виолетта в панике: "Как такое может быть?".
Наш гость поможет нам разобраться в данном вопросе.
Слушайте и не говорите, что Вас не предупреждали – взрывная передача о скелетах в шкафу медицины в цикле передач "ЖИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ" в эфире радио "ВМЕСТЕ" - РАДИО ПЯТИ КОНТИНЕНТОВ.
Если вы впервые попали на наш канал и вас заинтересовал такой взгляд на альтернативную онкологию, рекомендуем к прочтению книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”, в которой более подробно разобраны все озвученные в радиопередаче данные. Вот ссылка на книгу: http://medalternativa.info/books
Вот описание радиопередачи, взятое со страницы радиоведущего Олега Пражского:
Умопомрачительный острый соус правды, замешанный на специях альтернативной медицины во взрывном прямом эфире с автором книги “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” Борисом Гринблатом – врачом-натуропатом, исследователем альтернативной онкологии, основателем сайта MedAlternativa.info приготовил шеф-повар нашего эфира Олег Пражский:
"Я не утверждаю, что вся официальная медицина – одни мошенники" – кричит наш повар, варя соус", – но то, что в официальной медицине мошенников более, чем где либо, сомнений нет", – вытирая пот со лба утверждает он.
Мать-основательница нашей медиакухни Вио Виолетта в панике: "Как такое может быть?".
Наш гость поможет нам разобраться в данном вопросе.
Слушайте и не говорите, что Вас не предупреждали – взрывная передача о скелетах в шкафу медицины в цикле передач "ЖИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ" в эфире радио "ВМЕСТЕ" - РАДИО ПЯТИ КОНТИНЕНТОВ.
Если вы впервые попали на наш канал и вас заинтересовал такой взгляд на альтернативную онкологию, рекомендуем к прочтению книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”, в которой более подробно разобраны все озвученные в радиопередаче данные. Вот ссылка на книгу: http://medalternativa.info/books
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