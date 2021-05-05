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WakeUpConference 2020 - Hur man genomskådar de motstridiga myterna
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6 views • May 05, 2021
en legendariska författaren och filmregissören Jüri Lina har spenderat sitt liv med att avslöja bl a dolda maktstrukturer och hemliga sällskap. Hans böcker är vida kända i alternativa kretsar världen över.
På WakeUpConference berättar han om hur och varför allmänheten i olika länder har blivit förda bakom ljuset och hjärntvättade samt vilka krafter som ligger bakom. En spännande upplevelse med en veteran inom sannings- rörelsen.
”Kognitiv dissonans uppstår när verkligheten kolliderar med myterna och kan övervinnas genom noggranna faktakontroller. En väsentlig förutsättning för mytbildning är att omvärlden har starkt begränsad tillgång till verklighetsbaserade fakta.
Den aningslösa allmänheten har anammat utopiska drömmar på avbetalning genom att låta sig luras av de myter som massmedierna skapat och där allt är på låtsas. I Sverige anses det olämpligt att sakligt diskutera de faktiska förhållandena i samhället för att undvika mytbildning och historieförfalskning. Därför har de allra flesta en vag uppfattning om vad som egentligen är sant och vad som är falskt. De har hamnat i konsensustrans.”
~ Jüri Lina
Publicerd:
28 Februari 2021
På WakeUpConference berättar han om hur och varför allmänheten i olika länder har blivit förda bakom ljuset och hjärntvättade samt vilka krafter som ligger bakom. En spännande upplevelse med en veteran inom sannings- rörelsen.
”Kognitiv dissonans uppstår när verkligheten kolliderar med myterna och kan övervinnas genom noggranna faktakontroller. En väsentlig förutsättning för mytbildning är att omvärlden har starkt begränsad tillgång till verklighetsbaserade fakta.
Den aningslösa allmänheten har anammat utopiska drömmar på avbetalning genom att låta sig luras av de myter som massmedierna skapat och där allt är på låtsas. I Sverige anses det olämpligt att sakligt diskutera de faktiska förhållandena i samhället för att undvika mytbildning och historieförfalskning. Därför har de allra flesta en vag uppfattning om vad som egentligen är sant och vad som är falskt. De har hamnat i konsensustrans.”
~ Jüri Lina
Publicerd:
28 Februari 2021
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