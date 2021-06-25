© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
25.06.2021. Будут мешать думать (Выпуск № 207 часть I (1)).
Follow
4
Share
Report
21239 views • June 25, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:32 Они не стеснялись рассказывать, что будут делать с нами еще 25 лет назад. https://www.youtube.com/watch?v=NgqD0Vr43tQ.
05:25 Кандидат технических наук В.Тюняев о ПОКЕМОНАХ и о микро-волновом управлении сознанием. https://www.youtube.com/watch?v=p4ktPGb7hOA.
35:53 Срочное сообщение от доктора Роджера Ходкинсона. Июнь 2021. https://www.brighteon.com/1fc0fae2-9f62-465c-86bd-6dfa9b06f72b.
40:01 Письмо слушателя. Поход к начальнику за отпуском.
43:30 Письмо слушателя. В торговых центрах в Москве уже выстроились очереди из желающих получить смертельный укол.
44:35 Прививка от коронавируса - делать или нет? Время покажет. Фрагмент выпуска от 26.01.2021. https://www.youtube.com/watch?v=7JvhMDUXa6k.
47:48 Пилотный "прививочный тур" для россиян. https://www.dw.com/ru/kak-ustroeny-pervye-privivochnye-tury-v-rossiju/a-57064310.
49:35 Чрезвычайщики решились на антиконституционные действия. Андрей Фурсов. https://www.youtube.com/watch?v=H1H-OtsV4Tg.
55:54 Пророчество блаженной Дуняши. Всех выгонят на улицу, вот тогда наревемся всласть. https://www.youtube.com/watch?v=VZPszzQhqmM.
01:06:05 Ялта ушла под ВОДУ. Отдыхающие в слезах машины СМЫЛО в МОРЕ. Последствия ДИКОГО ЛИВНЯ в КРЫМУ. https://www.youtube.com/watch?v=6a_tu9db8K0.
01:11:37 Ялта - потоп. Фильм о последствиях наводнения в Ялте. Крым. https://www.youtube.com/watch?v=BQj220opLQA.
01:16:53 В лагере "Артек" вывезли всех детей под предлогом карантина! https://www.youtube.com/watch?v=Ox9mQaOdm98.
Сегодня мы узнаем, что нынешняя ситуация в мире спланирована мировым правительством минимум двадцать пять лет назад. Послушаем интервью с кандидатом технических наук В.Тюняев о ПОКЕМОНАХ и о микро-волновом управлении сознанием. Поговорим о том, как у нас правительство вынуждает своих граждан делать прививку от ковид-19. Также послушаем предсказания о нынешних временах блаженной Дуняши. Увидим на наглядных примерах апокалиптические природные явления.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:32 Они не стеснялись рассказывать, что будут делать с нами еще 25 лет назад. https://www.youtube.com/watch?v=NgqD0Vr43tQ.
05:25 Кандидат технических наук В.Тюняев о ПОКЕМОНАХ и о микро-волновом управлении сознанием. https://www.youtube.com/watch?v=p4ktPGb7hOA.
35:53 Срочное сообщение от доктора Роджера Ходкинсона. Июнь 2021. https://www.brighteon.com/1fc0fae2-9f62-465c-86bd-6dfa9b06f72b.
40:01 Письмо слушателя. Поход к начальнику за отпуском.
43:30 Письмо слушателя. В торговых центрах в Москве уже выстроились очереди из желающих получить смертельный укол.
44:35 Прививка от коронавируса - делать или нет? Время покажет. Фрагмент выпуска от 26.01.2021. https://www.youtube.com/watch?v=7JvhMDUXa6k.
47:48 Пилотный "прививочный тур" для россиян. https://www.dw.com/ru/kak-ustroeny-pervye-privivochnye-tury-v-rossiju/a-57064310.
49:35 Чрезвычайщики решились на антиконституционные действия. Андрей Фурсов. https://www.youtube.com/watch?v=H1H-OtsV4Tg.
55:54 Пророчество блаженной Дуняши. Всех выгонят на улицу, вот тогда наревемся всласть. https://www.youtube.com/watch?v=VZPszzQhqmM.
01:06:05 Ялта ушла под ВОДУ. Отдыхающие в слезах машины СМЫЛО в МОРЕ. Последствия ДИКОГО ЛИВНЯ в КРЫМУ. https://www.youtube.com/watch?v=6a_tu9db8K0.
01:11:37 Ялта - потоп. Фильм о последствиях наводнения в Ялте. Крым. https://www.youtube.com/watch?v=BQj220opLQA.
01:16:53 В лагере "Артек" вывезли всех детей под предлогом карантина! https://www.youtube.com/watch?v=Ox9mQaOdm98.
Сегодня мы узнаем, что нынешняя ситуация в мире спланирована мировым правительством минимум двадцать пять лет назад. Послушаем интервью с кандидатом технических наук В.Тюняев о ПОКЕМОНАХ и о микро-волновом управлении сознанием. Поговорим о том, как у нас правительство вынуждает своих граждан делать прививку от ковид-19. Также послушаем предсказания о нынешних временах блаженной Дуняши. Увидим на наглядных примерах апокалиптические природные явления.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.