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Έκανες την ένεση; Στειρώθηκες και έχεις το πολύ 5 χρόνια ζωής! 💥
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2616 views • August 30, 2021
Ωμές Αλήθειες, για όσους έχουν εμβολιαστεί και όποιος αντέξει...
Όσοι θέλουν να παίξουν την ζωή τους κορώνα – γράμματα, ή στην ρώσικη ρουλετα και να εμβολιαστούν, ή έχουν εμβολιαστεί, ας έχουν υπόψη τους το παρακάτω βίντεο…
Άλλοι θα σωθούν, κι άλλοι ας γνωρίζουν πως η ζωή τους έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα…
Καλλιόπη Σουφλή
https://attikanea.info/%CE%A9%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF/
Όσοι θέλουν να παίξουν την ζωή τους κορώνα – γράμματα, ή στην ρώσικη ρουλετα και να εμβολιαστούν, ή έχουν εμβολιαστεί, ας έχουν υπόψη τους το παρακάτω βίντεο…
Άλλοι θα σωθούν, κι άλλοι ας γνωρίζουν πως η ζωή τους έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα…
Καλλιόπη Σουφλή
https://attikanea.info/%CE%A9%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF/
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