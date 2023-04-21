Digitalt ID är här nu. Är detta en mjuk introduktion?

På teknikveckan kan vi idag läsa om att BankID presenterar digitalt ID. Här är en snabb nyhet om det.

Källor:

https://teknikveckan.se/nu-kan-du-skaffa-digitalt-id-kort-i-bankid-appen

https://www.bankid.com/foretag/digitalt-id-kort

Min bok "Handbok för Uppvaknande" är ute!

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