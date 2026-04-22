Wstęp do książki "Tech.2 Źródła rozwoju środowiska technologicznego" #6. Psychotronika w Chinach (1)

Ten film jest materiałem dodatkowym do książki “Tech.2 Źródła rozwoju środowiska technologicznego” (Jan Białek). Przedstawia on poziom badań i technologii psychotronicznych w Chinach w latach 60-90. W drugiej części w wywiadzie z pracownikiem instytutu psychotronicznego omawiane są zasadniczo te same eksperymenty jakie były przeprowadzane w Rosji czy USA - badanie paranormalnych, okultystycznych zdolności człowieka. Efekty tych badań były wykorzystywane w programach wojskowych i na najwyższych poziomach partii komunistycznej.





Link do książki: https://allegro.pl/oferta/tech-2-zrodla-ro...