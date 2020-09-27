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Ο Luc Montagnier, ο Νομπελίστας που ανακάλυψε τον HIV, μιλά για τον κορωνοϊό και τα εμβόλια
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73 views • September 27, 2020
"Οι Εμβολιαστές Ξεχνούν το Μη Βλάπτειν του Ιπποκράτη"
Ο καθηγητής Luc Montagnier, κάτοχος βραβείου Νόμπελ ιατρικής που ανακάλυψε τον HIV, μιλάει για την παρανοϊκή κατάσταση που ζει η ανθρωπότητα σήμερα, για τον κορωνοϊό, την προέλευσή του, τα εμβόλια που ετοιμάζουν και κάποιες θανατηφόρες περιπτώσεις εμβολιασμών (π.χ. τους πολλούς νεκρούς στη Β. Ιταλία).-
Ο καθηγητής Luc Montagnier, κάτοχος βραβείου Νόμπελ ιατρικής που ανακάλυψε τον HIV, μιλάει για την παρανοϊκή κατάσταση που ζει η ανθρωπότητα σήμερα, για τον κορωνοϊό, την προέλευσή του, τα εμβόλια που ετοιμάζουν και κάποιες θανατηφόρες περιπτώσεις εμβολιασμών (π.χ. τους πολλούς νεκρούς στη Β. Ιταλία).-
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