Ο Luc Montagnier, ο Νομπελίστας που ανακάλυψε τον HIV, μιλά για τον κορωνοϊό και τα εμβόλια

"Οι Εμβολιαστές Ξεχνούν το Μη Βλάπτειν του Ιπποκράτη"

Ο καθηγητής Luc Montagnier, κάτοχος βραβείου Νόμπελ ιατρικής που ανακάλυψε τον HIV, μιλάει για την παρανοϊκή κατάσταση που ζει η ανθρωπότητα σήμερα, για τον κορωνοϊό, την προέλευσή του, τα εμβόλια που ετοιμάζουν και κάποιες θανατηφόρες περιπτώσεις εμβολιασμών (π.χ. τους πολλούς νεκρούς στη Β. Ιταλία).-