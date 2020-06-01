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3 Σεπτεμβρίου πάμε για την Ειρηνική μας Επανάσταση, την Εθνοσυνέλευση!
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43 views • June 01, 2020
<< 3 Σεπτεμβρίου, πάμε για την Ειρηνική μας Επανάσταση, την Εθνοσυνέλευση! Με στόχο, την Άμεση Δημοκρατία, το δικό μας πολίτευμα, το Ελληνικό Πολίτευμα.
Στην Εθνοσυνέλευση, πέραν από τον Ελληνικό Λαό, τους Εφέδρους, και την Αντιπροσωπεία των Ελλήνων της Διασποράς, θα πρέπει να υπάρχουν 51 Αντιπροσωπείες από τους 51 Νομούς της χώρας. Οι Αντιπροσωπείες αυτές - Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Εθνοσυνέλευσης, θα συνεδριάσουν μετά από την αποδοχή του Συντάγματος Άμεσης Δημοκρατίας, από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ΘΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ! Συντονιστείτε! ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!>>
Στην Εθνοσυνέλευση, πέραν από τον Ελληνικό Λαό, τους Εφέδρους, και την Αντιπροσωπεία των Ελλήνων της Διασποράς, θα πρέπει να υπάρχουν 51 Αντιπροσωπείες από τους 51 Νομούς της χώρας. Οι Αντιπροσωπείες αυτές - Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Εθνοσυνέλευσης, θα συνεδριάσουν μετά από την αποδοχή του Συντάγματος Άμεσης Δημοκρατίας, από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ΘΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ! Συντονιστείτε! ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!>>
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