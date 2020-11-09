Syn hollywoodzkiego reżysera jest gwiazdą al-Kaidy.

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Syn hollywoodzkiego reżysera jest gwiazdą al-Kaidy.
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75 views • November 09, 2020
Jak podała gazeta Daily Mail syn Hollywoodzkiego reżysera “Lucas Kinney, 26, stał się marionetkowym przywódcą dżihadystów pojawiając się w internetowych filmach propagandowych mających na celu zachęcenie rekrutów do zaciągania się na wojnę.” Brytyjczyk działa dla Frontu al-Nusra będącego odłamem al-Kaidy. Jak czytamy dalej w artykule “Pierwszy biały brytyjski nawrócony pojawił się w Syrii. Jako uczeń przyjmował komunię świętą w kościele rzymskokatolickim i uczęszczał do podstawowych i średnich szkół katolickich. Jako nastolatek, nawet mówił, że będzie księdzem. Jego ojciec Patrick, 59, ściśle współpracował ze Stevenem Spielbergiem przy filmach w tym "Indiana Jones i ostatnia krucjata" i był asystentem reżysera przy długiej serii hitów.” Jak zauważa w poniżej umieszczonym materiale Alex Jones jest to oczywiście kolejna tragikomedia z udziałem CIA, które manipuluje i kontroluje al-Kaidę. Wcześniej mieliśmy przypadek Adama Gadahna alias Adam Pearlman, amerykańskiego obywatela żydowskiego pochodzenia, który był wnukiem szefa żydowskiej organizacji Anti-Defamation League. Stał się on gwiazdą al-Kaidy i numerem 2 w całej organizacji.
Podobnie Anwar Al Awlaki, który jak się mówi miał w al-Kaidzie większą władzę niż bin Laden był trenowany w USA odwiedzając często Pentagon, nawet będąc na liście najbardziej poszukiwanych terrorystów. Obecny przykład Lucasa Kinneya jest elementem trwającej od czasów wojny w Afganistanie operacji kontrolowania grup terrorystycznych przez agentów wpływu i produkowane przez Pentagon filmy dla destabilizowania wybranych obszarów świata. Chyba, że ktoś jest tak naiwny, że wierzy, iż żydzi są mile widziani w al-Kaidzie i na domiar tego są promowani przez fundamentalistycznych arabów na najwyższe stanowiska.
Więcej informacji: http://www.prisonplanet.pl/polityka/syn_hollywoodzkiego,p2134692219
Podobnie Anwar Al Awlaki, który jak się mówi miał w al-Kaidzie większą władzę niż bin Laden był trenowany w USA odwiedzając często Pentagon, nawet będąc na liście najbardziej poszukiwanych terrorystów. Obecny przykład Lucasa Kinneya jest elementem trwającej od czasów wojny w Afganistanie operacji kontrolowania grup terrorystycznych przez agentów wpływu i produkowane przez Pentagon filmy dla destabilizowania wybranych obszarów świata. Chyba, że ktoś jest tak naiwny, że wierzy, iż żydzi są mile widziani w al-Kaidzie i na domiar tego są promowani przez fundamentalistycznych arabów na najwyższe stanowiska.
Więcej informacji: http://www.prisonplanet.pl/polityka/syn_hollywoodzkiego,p2134692219
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