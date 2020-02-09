Den svenska stormaktstidens sista strid

Stöd Nya Dagbladets oberoende journalistik - swisha till 072-722 0172Hur gick det till när de sista striderna utkämpades under den svenska stormaktstiden? Vad var det som hände? Vad var bakgrunden? Det var några av de frågor Nya Dagbladet ville ha reda på när vi begav oss sig till Sundsvall för att göra ett filmreportage om slaget vid Selånger 1721, som var det sista slaget under den svenska stormaktstiden.Vi mötte upp Bent Fridholm och Bern Lindfors från Midälva Genealogiska Förening och Jack Rönnström från Black Powders – Sundsvalls pistolskytteklubb.Det var den 25 maj 1721 som den drygt 7000 man starka ryska hären från kusten intog och brände ned och plundrade staden Sundsvall och närliggande byar.Till stadens försvar fanns endast ett hundratal mannar, varav hälften bönder.- Man kan ju förstå att utgången var given, berättar Bent Fridholm.Trots det svenska försvarets numerära underlägsenhet valde man att ta striden och lyckades tillfälligt att slå tillbaka och hejda fienden.– Löjtnant Lindstedt blev ju rådd att ta till harvärjan. De skulle alltså fly fältet för de var chanslös. Men med bravur så gav han sig ann, de anföll ryssarna här, berättar Jack Rönnström.Hur allting slutade får du reda på i vårt filmreportage ovan.Reportrar: Markus Andersson och Per NordinFoto och redigering: Per Nordin