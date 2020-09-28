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WHAT TO DO AS A PATRON THAT IS CONFRONTED BY ENEMY COMBATANTS THAT DEMAND YOU SUBMIT TO THEIR ORDERS - KILL THEM ALL. CIVIL WAR I I
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45 views • September 28, 2020
THE 2ND AMENDMENT SHALL NOT BE INFRINGED CARRY A WEAPON AT ALL TIMES
GUARD THE BUSINESSES THAT WANT TO STAY OPEN.
PROTECT OTHER U.S. CITIZENS FROM HARM OR PERCEIVED HARM
ONCE BLM ENTERS A BUSINESS IN A THREATENING MANNER - KILL THEM AND DO NOT STOP KILLING THESE ENEMY COMBATANTS UNTIL EVERY LAST ONE IS DEAD. THE MESSAGE IS CLEAR. ANTIFA BLM YOU COME TO OUR TOWNS AND CITIES TO RIOT THREATEN INTIMIDATE AND BLOCK THE ROADS
YOU ARE GOING TO BE KILLED; SO SAY GOODBYE TO YOUR FAMILIES AND LOVED ONES.
PATRIOTS, THE RACKETEERING CRIMINAL CORRUPT FBI NEVER FIGURED OUT LAS VEGAS WITH MULTIPLE SAUDI ARABIAN SHOOTERS; THE SAME CORRUPT CRIMINAL FBI WILL NOT FIGURE OUT MULTIPLE DEFENDERS KILLING THE ENEMY.
CIVIL WAR WILL NOT BE REFEREED BY LAW ENFORCEMENT, FBI, SHERIFFS, JUDGES, THE DEPT OF JUSTICE OR THE PENTAGON.
KILL THEM AND GO HOME AND BURN YOUR CLOTHES.
TRAVEL IN ARMED CONVOYS. HAVE NO LESS THAN 50 LOADED MAGAZINES FOR YOUR WEAPONS. BE PREPARED AT ALL TIMES TO KILL THE ENEMY.
TRAIN YOUR CHILDREN TO SHOOT AR-10s AR-15s M1s 9MM AND 10MM
TRAIN THEM WHAT A TRUMP WARPSPEED BIOWEAPON VACCINE TERRORIST LOOKS LIKE AND TRAIN THEM THAT PATRIOTS ARE NOT TAKING PRISONERS. THE COMMUNISTS ARE GOING TO BE KILLED WHEN AND WHERE PATRIOTS FIND THEM.
AFTER CIVIL WAR I I IS OVER THE NAZI COMMUNIST SOCIALIST DEMOCRATIC PARTY IS GOING TO BE EXTERMINATED. EVERY RINO AND COMMUNIST SENATOR AND CONGRESS MEMBER ELIMINATED.
STAY SAFE PATRIOTS. PRACTICE 360 SWEEPS WITH YOUR VEHICLE TO CLEAR THE ROAD OF RIOTERS. PRACTICE SHOOTING AND BE READY TO KILL COMMUNISTS WHENEVER AND WHEREVER TO PROTECT YOUR FAMILY, YOUR TOWN AND YOUR CITY.
DO NOT TURN YOURSELVES INTO THE COMMUNIST LAW ENFORCEMENT THAT IS BACKING VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION. THEY HAVE MADE THEIR CHOICE TO VIOLATE CIVIL RIGHTS. DO NOT BE LIKE KYLE RITTENHOUSE. KILL THE ENEMY AND ESCAPE. THAT HAPPENING AT A MULTIPLE OF 200,000 INCIDENTS. BLM AND ANTIFA WILL NOT ROLL INTO YOUR TOWN. ATTRITION WILL ELIMINATE THE ENEMY.
DO NOT LET THEM BLOCK THE ROADS OR ATTACK VEHICLES
REMOVE THE THREAT WITH EXTREME PREJUDICE WHEN THEY CROSS INTO YOUR PERSONAL SPACE. NO PRISIONERS. HEAD SHOTS
DO NOT TURN YOURSELVES IN - LEAVE THE AREA TO THE COMMUNIST POLICE
REMEMBER PRISONER OF WAR KYLE RITTENHOUSE
GUARD THE BUSINESSES THAT WANT TO STAY OPEN.
PROTECT OTHER U.S. CITIZENS FROM HARM OR PERCEIVED HARM
ONCE BLM ENTERS A BUSINESS IN A THREATENING MANNER - KILL THEM AND DO NOT STOP KILLING THESE ENEMY COMBATANTS UNTIL EVERY LAST ONE IS DEAD. THE MESSAGE IS CLEAR. ANTIFA BLM YOU COME TO OUR TOWNS AND CITIES TO RIOT THREATEN INTIMIDATE AND BLOCK THE ROADS
YOU ARE GOING TO BE KILLED; SO SAY GOODBYE TO YOUR FAMILIES AND LOVED ONES.
PATRIOTS, THE RACKETEERING CRIMINAL CORRUPT FBI NEVER FIGURED OUT LAS VEGAS WITH MULTIPLE SAUDI ARABIAN SHOOTERS; THE SAME CORRUPT CRIMINAL FBI WILL NOT FIGURE OUT MULTIPLE DEFENDERS KILLING THE ENEMY.
CIVIL WAR WILL NOT BE REFEREED BY LAW ENFORCEMENT, FBI, SHERIFFS, JUDGES, THE DEPT OF JUSTICE OR THE PENTAGON.
KILL THEM AND GO HOME AND BURN YOUR CLOTHES.
TRAVEL IN ARMED CONVOYS. HAVE NO LESS THAN 50 LOADED MAGAZINES FOR YOUR WEAPONS. BE PREPARED AT ALL TIMES TO KILL THE ENEMY.
TRAIN YOUR CHILDREN TO SHOOT AR-10s AR-15s M1s 9MM AND 10MM
TRAIN THEM WHAT A TRUMP WARPSPEED BIOWEAPON VACCINE TERRORIST LOOKS LIKE AND TRAIN THEM THAT PATRIOTS ARE NOT TAKING PRISONERS. THE COMMUNISTS ARE GOING TO BE KILLED WHEN AND WHERE PATRIOTS FIND THEM.
AFTER CIVIL WAR I I IS OVER THE NAZI COMMUNIST SOCIALIST DEMOCRATIC PARTY IS GOING TO BE EXTERMINATED. EVERY RINO AND COMMUNIST SENATOR AND CONGRESS MEMBER ELIMINATED.
STAY SAFE PATRIOTS. PRACTICE 360 SWEEPS WITH YOUR VEHICLE TO CLEAR THE ROAD OF RIOTERS. PRACTICE SHOOTING AND BE READY TO KILL COMMUNISTS WHENEVER AND WHEREVER TO PROTECT YOUR FAMILY, YOUR TOWN AND YOUR CITY.
DO NOT TURN YOURSELVES INTO THE COMMUNIST LAW ENFORCEMENT THAT IS BACKING VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION. THEY HAVE MADE THEIR CHOICE TO VIOLATE CIVIL RIGHTS. DO NOT BE LIKE KYLE RITTENHOUSE. KILL THE ENEMY AND ESCAPE. THAT HAPPENING AT A MULTIPLE OF 200,000 INCIDENTS. BLM AND ANTIFA WILL NOT ROLL INTO YOUR TOWN. ATTRITION WILL ELIMINATE THE ENEMY.
DO NOT LET THEM BLOCK THE ROADS OR ATTACK VEHICLES
REMOVE THE THREAT WITH EXTREME PREJUDICE WHEN THEY CROSS INTO YOUR PERSONAL SPACE. NO PRISIONERS. HEAD SHOTS
DO NOT TURN YOURSELVES IN - LEAVE THE AREA TO THE COMMUNIST POLICE
REMEMBER PRISONER OF WAR KYLE RITTENHOUSE
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