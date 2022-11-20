Виктория ПреобРАженская. «Обнуляем планы глобалистов!». 15 ноября 2022 года

«...ПОКА ВЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ СПАТЬ, ВАС ПОСТЕПЕННО И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО УНИЧТОЖАЮТ! Развязали братоубийственную войну, готовят холодомор и голодомор, концентрационные лагеря, вводят цифровую валюту, цифровые документы для контроля над каждой душой и сознанием, чипизацию: метку Зверя-Антихриста. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС РАзрушает планы тёмных. Но необходима ваша осознанность и воля, противостояние этим безчеловечным законам и тварям, их утверждающим. Просыпайтесь! Ибо будет поздно! Всё зависит только от вас самих! Земляне, как вас пробудить? Азъ Обнуляю рептильный демонический план глобалистов! И вас Прошу это сделать! Ом!»

(Виктория ПреобРАженская. «Обнуляем планы глобалистов!», 15.11.2022).

Виктория ПреобРАженская. «Обнуляем планы глобалистов!». Читает Автор. https://youtu.be/_zIYqyj7QiI

Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/obnulyaem-plany-globalistov

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

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Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos?page=1

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