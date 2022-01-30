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Irrationale Ängste verhindern, dass du glücklich bist!
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17 views • January 30, 2022
Was hält Dich wirklich zurück?
Was lähmt Dich und lässt Dich eine Chance nach der anderen verpassen?
Was ist mindestens genauso zerstörerisch wie Selbsthass und Mangel an Vertrauen?
Deine irrationalen Ängste.
Nicht Deine rationalen Ängste. Diese haben ihren Platz und sind sogar wichtig, damit Du einen gewissen Respekt vor gefährlichen Situationen bewahrst.
Aber Deine irrationalen Ängste lähmen Dich, blockieren Dich und fressen Dich langsam aber sicher von Innern heraus auf.
Um diese Ängste zu überwinden, musst Du lernen sie zu entlarven. Darum wird es unter anderem im heutigen Video gehen.
So long, dein Orlando...
Geschenke für Dich
Die Kugelübung: https://www.magickmale.de/online-programme/kugeluebung/
Persönliches Gespräch: https://go.oncehub.com/magickmaleconsulting
Social Media
Webseite: https://www.magickmale.de/
YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UC6CXVrpqF0325-544MJvVNg/featured
Instagram: https://www.instagram.com/orlandoowen_mm/
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@orlandoowenmm?lang=de-DEst
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/magickmale
Rumble: https://rumble.com/c/c-1249903
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/pobX6MMUyY8n/
Programme
Magick Male Foundations: https://www.magickmale.de/online-programme/magickmale-foundations/
Mann-Bewusst-Sein: https://mann-bewusst-sein.com/
Feel Different: https://feeldifferent.de/
Alle Programme von Orlando im Überblick:
https://www.magickmale.de/online-programme/
Was lähmt Dich und lässt Dich eine Chance nach der anderen verpassen?
Was ist mindestens genauso zerstörerisch wie Selbsthass und Mangel an Vertrauen?
Deine irrationalen Ängste.
Nicht Deine rationalen Ängste. Diese haben ihren Platz und sind sogar wichtig, damit Du einen gewissen Respekt vor gefährlichen Situationen bewahrst.
Aber Deine irrationalen Ängste lähmen Dich, blockieren Dich und fressen Dich langsam aber sicher von Innern heraus auf.
Um diese Ängste zu überwinden, musst Du lernen sie zu entlarven. Darum wird es unter anderem im heutigen Video gehen.
So long, dein Orlando...
Geschenke für Dich
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