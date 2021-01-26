RADIO 24syv: Lucas Alexander Interview "UFO´er Eksisterer De" - "Nattevagten" med Mira Kellermann

RADIO 24syv: Om UFO´er og rumvæsener i programmet "Nattenvagten".

"UFO´ er EKSISTERER DE?". Mira Kellermann interviewer Lucas Alexander, der udover at være sanger, er vært og interviewer for "Age Of Truth TV", et alternativt web-TV program der fokuserer på overnaturlige fænomener, politiske agendaer, spiritualitet, filosofi og konspirationsteorier.



I programmet fortæller Lucas Alexander om de to seneste filmfremvisninger "Age Of Truth TV" har haft omkring UFO fænomenet med udsendelserne "UFO´s & The Military" med den amerikanske UFO forsker og forfatter Robert Hastings, samt "Secrets Of UFO Existence" med den britiske UFO forsker og forfatter Timothy Good, der fik premiere d. 16 oktober 2013 til et filmarrangment i PH Caféen i København, hvor også den danske UFO organisation Exopolitik Danmark deltog. Det bliver en spændende samtale omkring rumvæsener, om de eksisterer, samt UFO´er set omkring militære baser. Efter interviewet med Lucas Alexander, interviewer Mira Kellermann en UFO kyndig lytter ved navn Josef, der også kommer vidt omkring emnet og de store tanker om liv på andre planeter i universet. Udsendelsen blev sendt første gang d. 23 oktober 2013 på Radio 24syv, og resten af udsendelsen kan høre på Radio 44/syvs hjemmeside.