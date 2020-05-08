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--- TESTIMONIANZA della Dottoressa JUDY Mikovitz (Sub ITA) … (la VERITA’ di una “INSIDER” / Testimone DIRETTA sulla MEGA-TRUFFA MONDIALE del “PE-CORONA VIRUS…) … (VIDEO … ELIMINATO OVUNQUE)
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298 views • May 08, 2020
--- TESTIMONIANZA della Dottoressa JUDY Mikovitz (Sub ITA)
… (la VERITA’ di una “INSIDER” / Testimone DIRETTA sulla MEGA-TRUFFA MONDIALE del “PE-CORONA VIRUS”…)
… (VIDEO IMPORTANTISSIMO … ELMINATO COMPLETAMENTE da YouTube etc. …!!! ..)…
-
-- … FATE GIRARE … vediamo se RIUSCIAMO a Ri-SVEGLIARE “Le AQUILE a CUI è STATO FATTO CREDERE di essere POLLI …” … … 😉…
---------
... chi NON scende in PIAZZA a VOTARE il 30/05 e 02/05 nelle ASSEMBLEE DELIBERATIVE del POPOLO SOVRANO … per la DESTITUZIONE dei “politici” INF@MI TR@DITORI e la costituzione del COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE …
… E’ COMPLICE … e CAUSA di TUTTO QUESTO …:
(… e parzialmente, ANCHE Chi NON CONDIVIDE l’INFORMAZIONE …
…”NON si ACCENDE un LUME per poi metterlo sotto ad un secchio … MA lo si ESPONE nel punto più ALTO della CASA … per DARE LUCE a coloro che Vogliono ENTRARE …”… )
----------------
--- TESTIMONIANZA della Dottoressa JUDY Mikovitz (Sub ITA)
… (la VERITA’ di una “INSIDER” / Testimone DIRETTA sulla MEGA-TRUFFA MONDIALE del “PE-CORONA VIRUS”…)
… (la VERITA’ di una “INSIDER” / Testimone DIRETTA sulla MEGA-TRUFFA MONDIALE del “PE-CORONA VIRUS”…)
… (VIDEO IMPORTANTISSIMO … ELMINATO COMPLETAMENTE da YouTube etc. …!!! ..)…
-
-- … FATE GIRARE … vediamo se RIUSCIAMO a Ri-SVEGLIARE “Le AQUILE a CUI è STATO FATTO CREDERE di essere POLLI …” … … 😉…
---------
... chi NON scende in PIAZZA a VOTARE il 30/05 e 02/05 nelle ASSEMBLEE DELIBERATIVE del POPOLO SOVRANO … per la DESTITUZIONE dei “politici” INF@MI TR@DITORI e la costituzione del COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE …
… E’ COMPLICE … e CAUSA di TUTTO QUESTO …:
(… e parzialmente, ANCHE Chi NON CONDIVIDE l’INFORMAZIONE …
…”NON si ACCENDE un LUME per poi metterlo sotto ad un secchio … MA lo si ESPONE nel punto più ALTO della CASA … per DARE LUCE a coloro che Vogliono ENTRARE …”… )
----------------
--- TESTIMONIANZA della Dottoressa JUDY Mikovitz (Sub ITA)
… (la VERITA’ di una “INSIDER” / Testimone DIRETTA sulla MEGA-TRUFFA MONDIALE del “PE-CORONA VIRUS”…)
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