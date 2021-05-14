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Tim Dillon Show Clips- To Συμβούλιο Περιεκτικού Καπιταλισμού
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241 views • May 14, 2021
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Ψηφιακή ταυτότητα, ψηφιακές πληρωμές και ψηφιακό βιβλιάριο εμβολιασμών: Η Αφρική θα είναι το δοκιμαστικό πεδίο για το σύστημα καταγραφής εμβολίων και πληρωμών της Trust Stamp
https://oaskhths.blogspot.com/2020/07/trust-stamp.html
Dr Mike Yeadon (πρώην αντιπρόεδρος Pfizer): Σταματήστε τα διαβατήρια εμβολιασμού!
https://oaskhths.blogspot.com/2021/05/dr-mike-yeadon-pfizer.html
Θεωρίες Συνωμοσίας - Ποιοί τις βγάζουν ;
https://oaskhths.blogspot.com/2021/05/blog-post_3.html
Υποχρεωτικά εμβόλια και ψηφιακές ταυτότητες
https://oaskhths.blogspot.com/2020/06/blog-post_10.html
Εμφυτευμένο Εμβόλιο-Ταυτότητα «Ψηφιακού Ανθρώπου», με την “Ατζέντα ID2020” GAVI Προς Υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
https://oaskhths.blogspot.com/2021/02/id2020-gavi.html
Η Mastercard συμμετέχει στη συμμαχία ψηφιακής ταυτότητας blockchain, ID2020
https://oaskhths.blogspot.com/2020/05/mastercard-blockchain-id2020_23.html
Stakeholder Capitalism: Χτίζοντας το μέλλον ( Δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα τρώς έντομα ...)
https://oaskhths.blogspot.com/2021/01/stakeholder-capitalism.html
Η παγκόσμια ψηφιακή ταυτότητα ID2020 της Microsoft πραγματοποιείται λόγω του covid-19
https://oaskhths.blogspot.com/2021/02/id2020-microsoft-covid-19.html
Ο ἀναγινώσκων νοείτω.
https://oaskhths.blogspot.com/2020/05/blog-post_19.html
Το σκοτεινό μέλλον των ψηφιακών ταυτοτήτων
https://oaskhths.blogspot.com/2021/04/blog-post_64.html
Οι Προστάτες ( The Guardians )
https://oaskhths.blogspot.com/2020/12/guardians.html
Great Reset
https://oaskhths.blogspot.com/search/label/great%20reset
ID2020
https://oaskhths.blogspot.com/search/label/ID2020
Gavi
https://oaskhths.blogspot.com/search/label/Gavi
Ψηφιακή ταυτότητα, ψηφιακές πληρωμές και ψηφιακό βιβλιάριο εμβολιασμών: Η Αφρική θα είναι το δοκιμαστικό πεδίο για το σύστημα καταγραφής εμβολίων και πληρωμών της Trust Stamp
https://oaskhths.blogspot.com/2020/07/trust-stamp.html
Dr Mike Yeadon (πρώην αντιπρόεδρος Pfizer): Σταματήστε τα διαβατήρια εμβολιασμού!
https://oaskhths.blogspot.com/2021/05/dr-mike-yeadon-pfizer.html
Θεωρίες Συνωμοσίας - Ποιοί τις βγάζουν ;
https://oaskhths.blogspot.com/2021/05/blog-post_3.html
Υποχρεωτικά εμβόλια και ψηφιακές ταυτότητες
https://oaskhths.blogspot.com/2020/06/blog-post_10.html
Εμφυτευμένο Εμβόλιο-Ταυτότητα «Ψηφιακού Ανθρώπου», με την “Ατζέντα ID2020” GAVI Προς Υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
https://oaskhths.blogspot.com/2021/02/id2020-gavi.html
Η Mastercard συμμετέχει στη συμμαχία ψηφιακής ταυτότητας blockchain, ID2020
https://oaskhths.blogspot.com/2020/05/mastercard-blockchain-id2020_23.html
Stakeholder Capitalism: Χτίζοντας το μέλλον ( Δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα τρώς έντομα ...)
https://oaskhths.blogspot.com/2021/01/stakeholder-capitalism.html
Η παγκόσμια ψηφιακή ταυτότητα ID2020 της Microsoft πραγματοποιείται λόγω του covid-19
https://oaskhths.blogspot.com/2021/02/id2020-microsoft-covid-19.html
Ο ἀναγινώσκων νοείτω.
https://oaskhths.blogspot.com/2020/05/blog-post_19.html
Το σκοτεινό μέλλον των ψηφιακών ταυτοτήτων
https://oaskhths.blogspot.com/2021/04/blog-post_64.html
Οι Προστάτες ( The Guardians )
https://oaskhths.blogspot.com/2020/12/guardians.html
Great Reset
https://oaskhths.blogspot.com/search/label/great%20reset
ID2020
https://oaskhths.blogspot.com/search/label/ID2020
Gavi
https://oaskhths.blogspot.com/search/label/Gavi
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