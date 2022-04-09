Ο πόλεμος για ενέργεια και πρώτες ύλες μεταξύ Δύσης και Ρωσίας

Ο Γ. Αδαλής οικονομολόγος και αναλυτής περιγράφει εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τον άγνωστο παρασκηνιακό πόλεμο στη ενέργεια και στις πρώτες ύλες που μαίνεται μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Το μεγάλο στοίχημα του Πούτιν για το ρούΒλι που αν του βγει θα έχει ακυρώσει τα μέτρα κατά της Ρωσίας.

Το κόλπο για να ενισχύσει το ρούβλι και γιατί ενισχύεται ήδη.

Το κυνήγι του πετρελαίου από τον Μπάιντεν για να διοχετευτούν στην αγορά οι ποσότητες που λείπουν από την αγορά και τα λάθη του επιτελείου του.

Γιατί οι αγορές βλέπουν ότι ανεξαρτήτως των κυρώσεων τελικά η προμήθεια απαραίτητων για τη βιομηχανία διεθνώς πρώτων υλών θα συνεχιστεί από τη Ρωσία;

Οι παράπλευρες επιπτώσεις στη Δύση από τις κυρώσεις που η ίδια επέβαλε.