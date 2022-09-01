Uusi verenvuotokuume virus Kiinassa mikä onm plandemian jatko

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Julkaistu alunperin tokentubessa 25.1.2022
Uusi verenvuotokuume virus Kiinassa mikä on plandemian jatko? Kiinassa on alkanut taas joka vuotinen verenvuotokuume viruksen leviäminen. Muutamat koronarokotetta vastustavat lääketieteen huippuammattilaiset ovat sanoneet, että koronarokotusten haittavaikutukset kuten verenvuotaminen voidaan naamioida seuraavaksi "pandemiaksi", jota voitaisiin pitää Marburg tai Ebola viruksina tai jonakin muuna. Videolla on immunologian professori Dolores Cahillin ajatuksia plandemian jatkosta sekä Robert Malonen näkemyksiä Kiinan verenvuotokuumeesta ja muustakin.