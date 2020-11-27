© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Песня "Вставайте, остатки разума!!!"
Follow
0
Download MP3
Share
Report
12 views • November 27, 2020
Скачать mp3-файл с песней можно по следующим ссылкам:
https://programs.gq/Get_up_remnants_of_reason.mp3
http://baranovirus.gearhostpreview.com/Get_up_remnants_of_reason.mp3
http://flashscript13.narod.ru/Get_up_remnants_of_reason.mp3
http://flashscript13.narod.ru/Get_up_remnants_of_reason.zip
https://yadi.sk/d/xV-EZbFhQHhyTw
Скачать mp4-файл с песней можно по здесь: https://yadi.sk/d/Ul7YU-Q4YYlVcQ
Эта песня может свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текста песни и музыки к ней.
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться.
Вы можете создавать свои клипы с использованием оригинального mp3-файла с песней, ссылки на который приведены выше.
Песня "Вставайте, остатки разума!!!"
Вставай же, сила скромная,
Что гибнет на Земле!
Идет война фантомная,
Но сгинет всё во мгле,
Если остатки разума
Ей не дадут отпор.
И без сомнений, сразу же
Взяться за топор
Надо всем вольным людям.
И община этот топор.
Потом мы мразь ОБСУДИМ,
Сейчас же сдержать напор
Фашиствующей сволочи
Надо сообща.
Нечего ждать помощи,
От страха трепеща.
И помощи не будет,
Коль сами не поймём:
Спасение не в чуде,
А в общине новых времён.
Община благородная
Встанет как стена.
Фашистская уродина
Будет сметена.
(это припев)
Идет война гибридная,
Где враг почти фантом,
И самая постыдная -
Обманом входит в дом.
Война на уничтожение
Свободы на Земле.
Война на истребление
Разума во Зле.
Тогда придет спасение,
Когда мы все поймем:
Всё дело в единении,
И ОРУЖИЕ лишь в нём!
Припев
Нас травят химоружием,
И включено "пять джи":
И гибнут даже дюжие...
Всё под прикрытьем лжи
Фейкового вируса -
Бича для дураков,
Выдуманного для выноса
Остатков их мозгов.
Потом заколют до смерти
Вакциной от ничего.
Не слышите вы поступи
Смерти для всего?!
Всего, что нам так дорого,
Всего, что жизни суть.
Страшней не придумать ворога.
Страшней он чем страшный суд!
Вставай ЖЕ, страна безродная,
Вставай на смертный бой
С мерзотою уродливой,
С демонической ордой!
Припев
https://programs.gq/Get_up_remnants_of_reason.mp3
http://baranovirus.gearhostpreview.com/Get_up_remnants_of_reason.mp3
http://flashscript13.narod.ru/Get_up_remnants_of_reason.mp3
http://flashscript13.narod.ru/Get_up_remnants_of_reason.zip
https://yadi.sk/d/xV-EZbFhQHhyTw
Скачать mp4-файл с песней можно по здесь: https://yadi.sk/d/Ul7YU-Q4YYlVcQ
Эта песня может свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текста песни и музыки к ней.
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться.
Вы можете создавать свои клипы с использованием оригинального mp3-файла с песней, ссылки на который приведены выше.
Песня "Вставайте, остатки разума!!!"
Вставай же, сила скромная,
Что гибнет на Земле!
Идет война фантомная,
Но сгинет всё во мгле,
Если остатки разума
Ей не дадут отпор.
И без сомнений, сразу же
Взяться за топор
Надо всем вольным людям.
И община этот топор.
Потом мы мразь ОБСУДИМ,
Сейчас же сдержать напор
Фашиствующей сволочи
Надо сообща.
Нечего ждать помощи,
От страха трепеща.
И помощи не будет,
Коль сами не поймём:
Спасение не в чуде,
А в общине новых времён.
Община благородная
Встанет как стена.
Фашистская уродина
Будет сметена.
(это припев)
Идет война гибридная,
Где враг почти фантом,
И самая постыдная -
Обманом входит в дом.
Война на уничтожение
Свободы на Земле.
Война на истребление
Разума во Зле.
Тогда придет спасение,
Когда мы все поймем:
Всё дело в единении,
И ОРУЖИЕ лишь в нём!
Припев
Нас травят химоружием,
И включено "пять джи":
И гибнут даже дюжие...
Всё под прикрытьем лжи
Фейкового вируса -
Бича для дураков,
Выдуманного для выноса
Остатков их мозгов.
Потом заколют до смерти
Вакциной от ничего.
Не слышите вы поступи
Смерти для всего?!
Всего, что нам так дорого,
Всего, что жизни суть.
Страшней не придумать ворога.
Страшней он чем страшный суд!
Вставай ЖЕ, страна безродная,
Вставай на смертный бой
С мерзотою уродливой,
С демонической ордой!
Припев
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.