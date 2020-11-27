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Песня "Вставайте, остатки разума!!!"
Игорь Выхованец
Игорь Выхованец
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12 views • November 27, 2020
Скачать mp3-файл с песней можно по следующим ссылкам:
https://programs.gq/Get_up_remnants_of_reason.mp3
http://baranovirus.gearhostpreview.com/Get_up_remnants_of_reason.mp3
http://flashscript13.narod.ru/Get_up_remnants_of_reason.mp3
http://flashscript13.narod.ru/Get_up_remnants_of_reason.zip
https://yadi.sk/d/xV-EZbFhQHhyTw

Скачать mp4-файл с песней можно по здесь: https://yadi.sk/d/Ul7YU-Q4YYlVcQ

Эта песня может свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текста песни и музыки к ней.
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться.
Вы можете создавать свои клипы с использованием оригинального mp3-файла с песней, ссылки на который приведены выше.

Песня "Вставайте, остатки разума!!!"

Вставай же, сила скромная,
Что гибнет на Земле!
Идет война фантомная,
Но сгинет всё во мгле,

Если остатки разума
Ей не дадут отпор.
И без сомнений, сразу же
Взяться за топор

Надо всем вольным людям.
И община этот топор.
Потом мы мразь ОБСУДИМ,
Сейчас же сдержать напор

Фашиствующей сволочи
Надо сообща.
Нечего ждать помощи,
От страха трепеща.

И помощи не будет,
Коль сами не поймём:
Спасение не в чуде,
А в общине новых времён.

Община благородная
Встанет как стена.
Фашистская уродина
Будет сметена.
(это припев)

Идет война гибридная,
Где враг почти фантом,
И самая постыдная -
Обманом входит в дом.

Война на уничтожение
Свободы на Земле.
Война на истребление
Разума во Зле.

Тогда придет спасение,
Когда мы все поймем:
Всё дело в единении,
И ОРУЖИЕ лишь в нём!

Припев

Нас травят химоружием,
И включено "пять джи":
И гибнут даже дюжие...
Всё под прикрытьем лжи

Фейкового вируса -
Бича для дураков,
Выдуманного для выноса
Остатков их мозгов.

Потом заколют до смерти
Вакциной от ничего.
Не слышите вы поступи
Смерти для всего?!

Всего, что нам так дорого,
Всего, что жизни суть.
Страшней не придумать ворога.
Страшней он чем страшный суд!

Вставай ЖЕ, страна безродная,
Вставай на смертный бой
С мерзотою уродливой,
С демонической ордой!

Припев
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freedomfascismcommunitystruggle
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