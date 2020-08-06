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Fátima - O milagre do sol ou um prenúncio de decepção. (1º Parte - Legendado)
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12 views • August 06, 2020
Em 1917, as pessoas em terra viram o Sol se movimentar, mas era obviamente uma nave espacial, o chamado OVNI. Em 1917 ainda não haviam nem aviões comerciais e os OVNIs eram desconhecidos. A verdade é que a 13 de outubro de 1917, surgiu um objeto voador e o mesmo veio da direção do Sol e as pessoas ao olharem para o Sol repetidamente, obviamente quando começamos a olhar para o Sol, começamos a ver muitos Sóis. Na altura, muitas das imagens obtidas foram confiscadas e ainda permanecem em segredo, guardadas em Fátima. A grande maioria das pessoas não tinha conhecimentos para descrever e analisar o que viu. Um médico descreveu corretamente o que aconteceu nesse dia. Deixamos aqui o documentário lançado nos EUA, intitulado Fátima - O Milagre do Sol. É uma investigação séria que toca alguns pontos importantes e desafio aos que procuram a verdade, tirarem as
suas próprias conclusões.
O VERDADEIRO TERCEIRO DE FÁTIMA
A terceira profecia nunca foi revelada porque realmente expõe a origem da Igreja Católica Romana e a profecia era sobre como a igreja católica será desfeita. Assim, se a profecia fosse publicada na sua totalidade, realmente exporia em profundidade, como a igreja Católica Romana foi construída. Em todo o caso, a desintegração da religião católica irá acontecer agora nos próximos anos (após O Evento). Esta é a razão pela qual a Igreja está suprimindo a verdade: o fim da mesma. O Vaticano está sequestrado por forças satânicas.
O Vaticano divulgou um terceiro segredo falso, na vã esperança de suprimir a verdade. O verdadeiro terceiro segredo de Fátima expôs essencialmente o fato de que o Vaticano seria infiltrado por forças satânicas. Isto já aconteceu e existe uma guerra espiritual muito real pelas almas das pessoas, atualmente em curso no planeta.
suas próprias conclusões.
O VERDADEIRO TERCEIRO DE FÁTIMA
A terceira profecia nunca foi revelada porque realmente expõe a origem da Igreja Católica Romana e a profecia era sobre como a igreja católica será desfeita. Assim, se a profecia fosse publicada na sua totalidade, realmente exporia em profundidade, como a igreja Católica Romana foi construída. Em todo o caso, a desintegração da religião católica irá acontecer agora nos próximos anos (após O Evento). Esta é a razão pela qual a Igreja está suprimindo a verdade: o fim da mesma. O Vaticano está sequestrado por forças satânicas.
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