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ATTAQUE D'ONDES 5G en Europe, nouveau scandale ! - Philippe Weber
luciole
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16 views • August 29, 2020
25 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=nsnraY70ecU
Philippe WEBER : https://www.youtube.com/channel/UCrexZ-wiV3cCd9tkYo0I4RA

Le grand public entend parler de plus en plus du nouveau réseau 5G.

Mais personne ne connait son fonctionnement, c’est pourquoi cette vidéo explique son fonctionnement de base. L’objectif officiel de ce réseau est de charger des vidéos plus vite et de créer des villes intelligentes mais il faut savoir que ce peut être aussi une arme mortelle (cela dépend de sa puissance). Dans les villes équipées, l’élite (les hommes de l’ombre) commencent déjà des attaques, dernièrement en Suède. Cette même élite va appeler cela la seconde vague qui n’a pas de lien avec le Covid !

Principe de fonctionnement des ondes 5G
https://www.youtube.com/watch?v=BIMIgQ1V0rY
et https://www.brighteon.com/8b3c5881-0c9a-40f7-bb9f-8e2c7ac2a516

Destruction de l’oxygène par les ondes
https://www.youtube.com/watch?v=YycZn1W6oNg

Témoignage d’un ancien colonel de la DGSE (minute 4.18)
https://www.youtube.com/watch?v=hl6LiVbgrHo

Attaque avec les ondes 5G en Suède
https://www.youtube.com/watch?v=dUnuJJIFqZ4
Keywords
5gcovid19santeresonnanceoxygene
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