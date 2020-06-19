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L'identité numérique, au Québec... à coup de milliards?
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7 views • June 19, 2020
L'école primaire se termine, partout au Québec, pour faire place à l'été qui permettra aux enfants de sortir des écoles-prisons avec leurs "x" sur le sol, les lignes à ne pas dépasser, les masques, les gels hydro-alcooliques, les absurdités de la distanciation et des professeurs qui sont contraints à faire plus de discipline que jamais... au lieu d'enseigner.
Mais voilà, l'été sera-t-il suffisant pour que les enfants du Québec retrouvent un équilibre psychologique, après l'assaut sans précédent contre leur droit à une enfance "normale"? Je parle de la rentrée de l'automne 2020, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1370
L'avenir nous le dira mais il faudrait peut-être justement en profiter pour enseigner le retour au coeur à nos enfants, tandis qu'on les a à la maison.
Je n'en ai pas parlé dans mon "live" mais saviez-vous que François Legault était au FEM, à Davos, du 22 au 24 janvier 2020? Et oui, il y était:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1367
A-t-il eu ses instructions pour la grande réinitialisation qui a présentement cours, selon le Forum économique mondial? Aucun grand média n'ose poser la question.
Pour voir la preuve des 5 millions de dollars US de la Fondation Bill et Melinda Gates qui a profité au professeur Marc Brisson, conseiller d'Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique du Québec, c'est ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1379
Merci à Chrystian Paquet qui m'a pointé vers ce brevet où de faibles champs électromagnétiques peuvent manipuler le système nerveux d'un sujet en pulsant des images affichées sur un écran:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1378
Je n'ai pas eu le temps d'en parler dans le "live" mais pendant que Black Lives Matters serraient les rangs avec des Antifas pour semer la destruction et la division, aux États-Unis, la FDA a annoncé un programme de flexibilité temporaire concernant l"étiquetage des aliments qui va permettre que des ingrédients soient substitués sans que vous puissiez le savoir:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1377
Je vous parle aussi des virus qui sont fabriqués dans notre corps et qui ne sont pas contagieux, tel que l'a expliqué Anette Lillinger, une naturopaths allemande. Les (nombreux) détails sont ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1376
Je mentionne aussi Chrystia Freeland, de l'équipe rapprochée de Justin Trudeau qui siège à la gouvernance du Forum économique mondial:
https://fr.weforum.org/about/leadership-and-governance
Mon sujet principal, c'est le gigantesque et très coûteux programme d'identité numérique du caquiste Éric Caire qui a déjà englouti 41,8 millions de dollars avant d'y laisser couler des milliards... sans jamais nous avoir consulté:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1371
Les dangers de concentrer nos données numériques à un seul endroit auraient dû être appris avec le scandale de la fuite de données chez Desjardins mais il semble qu'Éric Caire n'ait pas reçu le mémo car c'est exactement ce qu'il s'apprête à faire.
= = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = =
Vous aimez mon travail? Vous pouvez m'aider à continuer avec un don car je consacre une bonne partie de mon temps à éveiller le plus grand nombre de personnes à leur plein potentiel, en pleine conscience:
PayPal: https://www.paypal.me/logixca
DonorBox: https://donorbox.org/claude-gelinas
Merci de tout coeur à ceux qui m'aident car sans vous, je ne pourrais pas continuer.
Mais voilà, l'été sera-t-il suffisant pour que les enfants du Québec retrouvent un équilibre psychologique, après l'assaut sans précédent contre leur droit à une enfance "normale"? Je parle de la rentrée de l'automne 2020, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1370
L'avenir nous le dira mais il faudrait peut-être justement en profiter pour enseigner le retour au coeur à nos enfants, tandis qu'on les a à la maison.
Je n'en ai pas parlé dans mon "live" mais saviez-vous que François Legault était au FEM, à Davos, du 22 au 24 janvier 2020? Et oui, il y était:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1367
A-t-il eu ses instructions pour la grande réinitialisation qui a présentement cours, selon le Forum économique mondial? Aucun grand média n'ose poser la question.
Pour voir la preuve des 5 millions de dollars US de la Fondation Bill et Melinda Gates qui a profité au professeur Marc Brisson, conseiller d'Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique du Québec, c'est ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1379
Merci à Chrystian Paquet qui m'a pointé vers ce brevet où de faibles champs électromagnétiques peuvent manipuler le système nerveux d'un sujet en pulsant des images affichées sur un écran:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1378
Je n'ai pas eu le temps d'en parler dans le "live" mais pendant que Black Lives Matters serraient les rangs avec des Antifas pour semer la destruction et la division, aux États-Unis, la FDA a annoncé un programme de flexibilité temporaire concernant l"étiquetage des aliments qui va permettre que des ingrédients soient substitués sans que vous puissiez le savoir:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1377
Je vous parle aussi des virus qui sont fabriqués dans notre corps et qui ne sont pas contagieux, tel que l'a expliqué Anette Lillinger, une naturopaths allemande. Les (nombreux) détails sont ici:
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