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Julius Blomberg talar på Mynttorget
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13 views • September 19, 2019
10 mars 2019 var parollen "Nu spränger vi Åsiktskorridoren!"
Här är Julius Blombergs tal på det temat. Han gjorde sitt bästa för att spränga Åsiktskorridoren. Det tackar vi för!
Det var Julius första offentliga tal, men han blev snabbt varm i kläderna. (förmodligen inte bokstavligt dock, då det var mitt i vintern.)
Ett intressant tal. En inblick i hur det kan vara att befinna sig utanför Åsiktskorridoren.
Talet finns även i textform:
http://svenskt.bloggo.nu/Julius-Blombergs-tal-pa-Mynttorget-10-mars-2019/
Här är Julius Blombergs tal på det temat. Han gjorde sitt bästa för att spränga Åsiktskorridoren. Det tackar vi för!
Det var Julius första offentliga tal, men han blev snabbt varm i kläderna. (förmodligen inte bokstavligt dock, då det var mitt i vintern.)
Ett intressant tal. En inblick i hur det kan vara att befinna sig utanför Åsiktskorridoren.
Talet finns även i textform:
http://svenskt.bloggo.nu/Julius-Blombergs-tal-pa-Mynttorget-10-mars-2019/
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